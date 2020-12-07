НАБУ закрыло дело против главы скандального Окружного админсуда Киева из-за решения КСУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство по фактам возможной лжи в декларации председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка в связи с решением Конституционного Суда, которым отменена ответственность за это преступление.

Такое постановление детектив вынес еще 12 ноября, сообщает "Слово и дело".

Также детектив НАБУ и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили Высший антикоррупционный суд решить вопрос о вещественных доказательств в уголовном производстве. Однако судья вернула ходатайство прокурору. Она указала, что вместе с перечнем имущества детектив не приложил к ходатайству документ о том, что изъятое имущество приобрело статус вещественных доказательств, как и не предоставил копии постановления о закрытии указанного уголовного производства.

По версии следствия, Вовк не указал в своих декларациях за 2015 и 2016 годы информацию о пользовании жилым домом площадью 127,4 кв. м и земельным участком площадью 0,1597 га в селе Вита-Почтовая в Киевской области, которые с 3 октября 2016 года зарегистрированы на его бывшую жену.

Также детективы указывают, что глава ОАСК не указал в тех же декларациях активы своей бывшей жены Светланы. В частности, речь идет о доходе, который она получила от осуществления предпринимательской деятельности в 2015 году – 1,54 млн грн и в 2016-м – 1,79 млн грн.

Кроме того, Вовк забыл указать, что пользуется автомобилем Audi Q7, который зарегистрирован на его тестя.

В Бюро заявляют, что брак главы ОАСК расторгнут решением Дарницкого районного суда города Киева от 12 мая 2015 года. Однако это не помешало двум бывшим супругам совместно путешествовать за границу.

По мнению детективов, супруги Вовк с детьми провели много выездов за границу, которые не соотносятся с уровнем их доходов. Органом досудебного расследования якобы установлено, что ни судья Павел Вовк, ни его бывшая жена не имеют достаточных официальных доходов для приобретения таких активов (земельного участка, жилого дома и наличных – $30 тыс. и 20 тысяч евро) и ведения такого образа жизни. Поэтому дело также расследовали по факту незаконного обогащения.

Читайте также: Зеленский отказался комментировать дело скандального Окружного админсуда Киева

Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку и 11 другим лицам, в том числе шести судьям, по делу о создании преступной организации, которая имела целью захвата государственной власти, а такуже принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.

Детективы НАБУ в ноябре направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей ОАСК, однако они до сих пор не подписаны.

Напомним, 29 октября Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.