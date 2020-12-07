Иностранцы построили новый завод по переработке кукурузы на Винниччине за $14 миллионов. ВИДЕО
В Винницкой области запустили новый завод по переработке кукурузы стоимостью $14 млн.
Об этом глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов сообщил на своей странице в сети Facebook.
"В условиях карантина в рекордные сроки завершена реализация масштабного инвестиционного проекта по строительству завода глубокой переработки кукурузы в поселке Демковское Тростянецкой общины Гайсинского района", – сообщил глава ОГА.
Он уточнил, что владельцем нового завода является предприятие со 100% иностранными инвестициями "Дакса Бунге Украина", учредителями которого являются лидер по переработке кукурузы в Европе – испанская "Дакса Групп", а также один из крупнейших мировых трейдеров – американская компания Bunge. На заводе планируется создать 50 новых рабочих мест.
Основное оборудование поставляется итальянским производителем GBS (Golfetto Berga Sangati). Тендер на монтаж оборудования выиграла компания "UBC Engineering", входящая в холдинг "UBC Group".
"На заводе установлено современное оборудование итальянского производства для переработки кукурузы твердых сортов в муку и крупу общей мощностью 300 тонн кукурузы в день (100 тыс. тонн в год). 80% готовой продукции планируется реализовывать на экспорт", – отметил Борзов.
По словам главы ОГА, сегодня на предприятии проводятся пусконаладочные работы при которых отрабатываются рецепты и спецификации продуктов под каждого конкретного потребителя.
"Основные клиенты завода – это крупные международные корпорации: производители пива и пищевых продуктов (сухие завтраки, снеки, выпечка и кондитерские изделия). Уже выпущена и подготовлена к экспорту первая партия продукции, которая отвечает самым высоким мировым стандартам по качеству и пищевой безопасности", – добавил Борзов.
Акционеры "Дакса Бунге Украина":
- 60% – группа компаний "акса" (Dacsa Maicerias Espanolas, S.A.) – ведущий европейский переработчик кукурузы и риса, который перерабатывает около 800 тыс. тонн продукции на 6 заводах; центральный офис – Валенсия, Испания
- 40% – группа компаний "Бунге" (Bunge, ltd.) – один из ведущих переработчиков и экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире, центральный офис – Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) США. В Украине – один из крупнейших экспортеров подсолнечного масла и зерновых.
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