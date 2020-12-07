Иностранцы построили новый завод по переработке кукурузы на Винниччине за $14 миллионов. ВИДЕО

В Винницкой области запустили новый завод по переработке кукурузы стоимостью $14 млн.

Об этом глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В условиях карантина в рекордные сроки завершена реализация масштабного инвестиционного проекта по строительству завода глубокой переработки кукурузы в поселке Демковское Тростянецкой общины Гайсинского района", – сообщил глава ОГА.

Он уточнил, что владельцем нового завода является предприятие со 100% иностранными инвестициями "Дакса Бунге Украина", учредителями которого являются лидер по переработке кукурузы в Европе – испанская "Дакса Групп", а также один из крупнейших мировых трейдеров – американская компания Bunge. На заводе планируется создать 50 новых рабочих мест.

Основное оборудование поставляется итальянским производителем GBS (Golfetto Berga Sangati). Тендер на монтаж оборудования выиграла компания "UBC Engineering", входящая в холдинг "UBC Group".

"На заводе установлено современное оборудование итальянского производства для переработки кукурузы твердых сортов в муку и крупу общей мощностью 300 тонн кукурузы в день (100 тыс. тонн в год). 80% готовой продукции планируется реализовывать на экспорт", – отметил Борзов.

По словам главы ОГА, сегодня на предприятии проводятся пусконаладочные работы при которых отрабатываются рецепты и спецификации продуктов под каждого конкретного потребителя.

"Основные клиенты завода – это крупные международные корпорации: производители пива и пищевых продуктов (сухие завтраки, снеки, выпечка и кондитерские изделия). Уже выпущена и подготовлена ​​к экспорту первая партия продукции, которая отвечает самым высоким мировым стандартам по качеству и пищевой безопасности", – добавил Борзов.

Акционеры "Дакса Бунге Украина":