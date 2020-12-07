"Укрзализныця" оценила прибыль от грузовых перевозок с начала года в 9 миллиардов

Единственным прибыльным сегментом бизнеса "Укрзализныци" пока остается направление грузовых перевозок UZ Cargo, которое за 10 месяцев 2020 года принесло более 9 млрд грн прибыли.

Как сообщает пресс-служба желенодорожной компании, по данным корпоративной управленческой отчетности "Укрзализныця" за январь-октябрь 2020 года, доходы компании от грузовых перевозок составили около 53 млрд грн, а положительный финансовый результат от грузовых перевозок превысил 9 млрд грн.

Между тем, в сегменте пассажирских перевозок за 10 месяцев "Укрзализныця" получила отрицательный финансовый результат. Так, убытки от пассажирских перевозок составили 10,9 млрд грн, доходы - 3,5 млрд грн.

В "Укрзализныце" напомнили, что компания не получает никаких государственных дотаций на пассажирские перевозки и на протяжении многих лет покрывает убытки за средства от грузовых.

"Компания прилагает максимум усилий для дальнейшего развития грузового сегмента, принимает меры для увеличения грузооборота и доли собственных вагонов под нагрузкой. Среди них, в частности, улучшение эффективности операционной деятельности, организация маршрутных отправок, совершенствование диспетчеризации, ликвидация дефицита локомотивов за счет удлинения плеч обслуживания", – говорится в сообщении.