Первая областная газовая компания проиграла суды по делу о доначислениях в платежках

ООО "Черновцыгаз сбыт" первым среди 16 газопоставляющих компаний из группы РГК проиграло апелляцию по делу о штрафе Антимонопольного комитета (АМКУ) за злоупотребление монопольным положением путем доначисления потребителям платы за газ сверх показаний счетчиков.

Как сообщила "Лига антитраста", теперь потребители компании имеют право на перерасчет и взыскание ущерба в двойном размере, передают Наші гроші.

В течение октября 2018 года - августа 2019 года 16 газопоставляющих компаний из группы РГК доначислили бытовым потребителям плату за газ выше показателей счетчиков.

В частности, потребителям, у которых счетчики не были оборудованы функцией коррекции температуры и давления газа к стандартным условиям, поступали платежки, в которых кроме платы за потребленный газ по счетчику, также были указаны доначисления "за приведение к стандартным условиям". При этом ни регулятор, ни Министерство энергетики не утверждало размера таких доначислений.

10 декабря 2019 года АМКУ признал такие начисления нарушением антимонопольного законодательства и оштрафовал 16 компаний-нарушителей на общую сумму 278 млн грн за злоупотребление монопольным положением и обязал их провести перерасчет начислений в платежках.

Облгазы не выполнили решение Комитета и решили защищаться в судах. По очереди они выигрывали суды в первых инстанциях, которые отменяли решения АМКУи наложенные миллионные штрафы.

В частности, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск "Черновцыгаз сбыта" 16 июля 2020 года и признал недействительным решение Комитета № 799-р от 10 декабря 2019 года о наложении на компанию штрафа на 7 млн грн.

Но уже 17 ноября 2020 Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение первой инстанции и отказал ООО "Черновцыгаз сбыт" в удовлетворении иска.

Апелляционный суд установил в своем решении, что расходы на закупку природного газа для покрытия производственно-технологических расходов уже включены в тариф на распределение природного газа. Следовательно, повторное включение отдельно этих расходов в платежки бытовых потребителей является нарушением закона.

Теперь "Черновцыгаз сбыт" должен уплатить штраф и сделать перерасчет в платежках.

Кроме этого жители Черновицкой области, поставщиком природного газа которых в 2018 - 2019 годах был "Черновцыгаз сбыт", и которые получали платежки с завышенными объемами газа, имеют право на возмещение вреда в двойном размере. Для этого необходимо обратиться с соответствующим иском в суд.