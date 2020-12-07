Китайские компании подали иск против Украины из-за отказа согласовать продажу "Мотор Сичи"

Китайские компании, объявившие о покупке ПАО "Мотор Сич", уведомили правительство Украины о направлении в международный арбитраж инвестиционного спора с целью взыскания с государства Украина ущерба, оцениваемого ими в $3,5 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба украинской группы DCH, которая совместно с китайскими компаниями пытается получить контроль над ПАО "Мотор Сич".

"5 декабря 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина, согласно Соглашения между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в конце ноября Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.

Кроме этого, DCH и Skyrizon направили иск в Хозяйственный суд Киева с требованием обязать АМКУ принять заявку к рассмотрению.

По какой схеме Ярославский может стать владельцем акций "Мотор Сич" читайте в нашем тексте.

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства.

В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.

Госсекретарь США Майк Помпео также заявил президенту Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% – до 7,68 млрд грн.