Бывший зять Путина купил долю в крупнейшей нефтехимической компании России всего за $100, – расследование

Офшорная компания Кирилла Шамалова, которого СМИ называют бывшим мужем дочери президента России Владимира Путина, в 2013 году купила 3,8% акций крупнейшей нефтехимической компании России "Сибур" стоимостью $380 млн всего за $100 - в 3,8 млн раз дешевле их рыночной цены.

Об этом пишут издания "Важные истории" и OCCRP со ссылкой на полученный архив электронной почты Шамалова.

Согласно данным издания, в 2009 году, за четыре года до покупки, Шамалову было всего 27 лет, но он уже стал вице-президентом с административной поддержки бизнеса компании "Сибур", передает Радио Свобода.

В июне 2013 года офшорная компания Шамалова из Белиза, Kylsyth Investments Ltd, приобрела у другой офшорной компании с Британских Виргинских островов, Volyn Portfolio Corp., 38 тыс. акций офшорной компании с острова Гернси, Themis Holdings Ltd. На тот момент Themis Holdings Ltd была материнской компанией "Сибур", говорится в материале.

В расследовании указано, что после покупки акций Themis Holdings Ltd. Шамалов автоматически стал владельцем 3,8% "Сибура". До этой сделки он уже владел 0,5% холдинга - таким образом его совокупная доля в "Сибуре" составила 4,3%.

Шамалов - сын Николая Шамалова, которого агентство новостей Reuters назвало "старым другом Путина" и акционером банка "Россия". В начале 2015 году он, по данным Reuters, находился в отношениях с Екатериной Тихоновой: общее состояние супругов тогда оценивали в $2 млрд, и основная его часть приходилась на должную на тот момент Шамалов 21-процентную долю в компании "Сибур" (в дополнение до 3,8% "Сибура" он позже приобрел еще один пакет акций).

"Цена 3,8%" Сибура "составила для него всего $100. При этом, сам Шамалов в интервью газете "Коммерсантъ" оценивал весь "Сибур" в $10 млрд. Таким образом, рыночная цена его первого пакета могла составить около $380 млн - или в 3,8 млн раз больше, чем за него заплатил зять президента России ", - говорится в расследовании.

Пресс-служба "Сибура" передала журналистам комментарий председателя правления компании Дмитрия Конова. По его словам, операции в 2013 году происходили в рамках одного из этапов запущенной акционерами в 2011 году программы дополнительной мотивации широкого круга руководящих менеджеров компании.

"Разные этапы предусматривали различных участников и различные условия для различных групп участников. Условия продажи акций по указанному Вами соглашением не отличались от условий продажи для ряда других менеджеров, эксклюзивных условий персонально для К.М. Шамалова не было. Возможно, Вы не учитываете, что при оценке стоимости акций также учитывается/учитывался размер долга этого юридического лица", - цитирует расследование слова Конова.

Издание "Важные истории" ознакомилось с отчетом об оценке акций компании, проведенной в 2014 году по заказу ее акционеров. Независимый эксперт оценил холдинг в $15,4 млрд. Также журналисты изучили контракты 11 топ-менеджеров, участвовавших в опционной программе "Сибура", о которой говорит Конов.

По их данным, все они платили реальные деньги за акции - со скидкой около 15% от их рыночной стоимости, является нормальной практикой в ​​таких мотивационных программах.

"Например, исполнительный директор компании Сергей Комышан, согласно контракту, должен был заплатить за свой пакет 0,26% "Сибура" $21,6 млн. То есть за пакет в 15 раз меньше, чем у зятя президента России, Комышан отдал в 216 тыс. раз больше. Вице-президент "Сибура" Алексей Филипповский за свой пакет 0,15% должен был заплатить $12,7 млн", - говорится в материале.

1 августа 2014 года Кирилл Шамалов зарегистрировал компанию "Яуза 12" по адресу своей квартиры в Москве. Через шесть дней компания приобрела 17% "Сибура". Рыночная стоимость этого пакета составляла почти 80 млрд рублей. Шамалов говорил "Коммерсанту", что эти средства он одолжил у "Газпромбанка" под залог собственных активов. Что это были за активы, он не объяснял. Как писало агентство РБК со ссылкой на свои источники, Шамалов обслуживал кредит за счет денег, поступающих ему в качестве дивидендов по акциям "Сибура". За 2014 год он должен был получить около 3,7 млрд рублей.

В начале 2018 агентство Bloomberg сообщила, что Кирилл Шамалов и Екатерина Тихонова расстались.

"А примерно за полгода до этого Шамалов продал пакет акций "Сибура", который приобрел у Геннадия Тимченко в 2013 году. По данным источников, опрошенных Bloomberg, на продаже Шамалов ничего не заработал, потому что получил этот пакет в качестве гарантии доверия со стороны президента России", - отмечает издание.

Также журналисты рассказали о домах Кирилла Шамалова и Екатерины Тихоновой в поселке Усово на Рублевке под Москвой и в городе Биарриц во Франции, обустройством которых они занимались. По данным журналистов, дом во Франции ранее принадлежал семье Геннадия Тимченко, давнего друга Владимира Путина. Со ссылкой на документы из почты Кирилла Шамалова, издание пишет, что покупка дома во Франции обошлась ему в 4,5 млн евро, или 181 млн рублей по тогдашнему курсу.

"Важные истории" отмечают, что архив почты Кирилла Шамалова имеет большую общественную значимость - в том числе потому, что после женитьбы на дочери президента он стал самым молодым долларовым миллиардером России.

Екатерина Тихонова, по данным издания, использовала несколько адресов электронной почты для переписки с Кириллом Шамаловым.

"Но для своей основной адреса она выбрала "ник", который много говорит о дочери Владимира Путина и ее увлечении. Она назвала себя Гипатия из Александрии ", - говорится в материале.

Кирилл Шамалов и Екатерина Тихонова отказались отвечать на запросы "Важных историй". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов издания сказал, что они "уже много раз оставляли подобные вопросы без ответов".

Отец Кирилла Николай Шамалов входил в круг немногих людей, которых президент России Владимир Путин приглашал на свой день рождения. В середине 1990-х годов Шамалов и Путин были соучредителями известного дачного кооператива "Озеро" в Приозерском районе Ленинградской области.

В апреле 2018 Кирилл Шамалов попал в американский санкционный список. Минфин США тогда отметил, что состояние этого бизнесмена резко выросло после того, как в 2013 году он женился на Екатерине Тихоновой. Агентство Reuters называло ее дочерью Путина.