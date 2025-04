Universal Music выкупила права на все песни Боба Дилана за $300 миллионов, – СМИ

Universal Music Publishing Group (UMPG) приобрела права на все песни американского певца Боба Дилана.

Как официально сообщили в UMPG, в рамках соглашения компания получит права более чем на 600 песен, написанных Диланом в течение почти 60 лет, передает РБК.

Стоимость сделки не уточняется, Variety со ссылкой на источник пишет, что речь идет о "девятизначной сумме". Источники Bloomberg оценили ее в $200 млн, The New York Times (NYT) – в $300 млн. Financial Times (FT) отмечает, что соглашение оценивается в "сотни миллионов".

"Я не сомневаюсь, что через десятки и даже сотни лет тексты и музыку Боба Дилана продолжат петь, играть и почитать повсюду", – заявил глава UMPG Лучиан Грейндж.

Как сообщает NYT, соглашение не охватывает песни, которые музыкант напишет в будущем.