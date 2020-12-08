В Украине за сутки обнаружено 10,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Украине за сутки по состоянию на утро 8 декабря обнаружено 10 811 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом количество выздоровевших от коронавируса за сутки составляет 12 860 человек.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор.

Также за последние сутки в Украине с коронавирусом госпитализированы 1 319 человек, 195 человек умерли.

В общем за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 832 758 человек; выздоровели 436 564 человека; умерли от коронавируса 13 928 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 7 декабря обнаружили 8 641 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.