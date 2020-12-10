Прототип космического корабля SpaceX взорвался при посадке после испытательного полета. ВИДЕО

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался при посадке на космодроме в Техасе.

В ходе тестового полета, который длился 6,5 минут, корабль поднялся над Мексиканским на заданную высоту в 12,5 км, передает Голос Амкрики.

Затем он повернулся в горизонтальное положение и осуществил спуск, после чего вернулся в вертикальное положение для посадки, но при соприкосновении с землей взорвался.

Это было самое сложное испытание для нового корабля, который в будущем должен направить 100 тонн груза и людей на Марс.

Во время тестирования SpaceX должна была проверить действие трех разработанных ею двигателей Raptor, которые, по замыслу, должны были вывести ракету на заданную высоту.

Комментируя взрыв, основатель и руководитель SpaceX Илон Маск в Twitter отметил, что "скорость приземления была слишком высокой", но поздравил команду с тем, что они получили необходимые данные во время эксперимента.