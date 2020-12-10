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Прототип космического корабля SpaceX взорвался при посадке после испытательного полета. ВИДЕО

Прототип космического корабля SpaceX взорвался при посадке после испытательного полета. ВИДЕО

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался при посадке на космодроме в Техасе.

В ходе тестового полета, который длился 6,5 минут, корабль поднялся над Мексиканским на заданную высоту в 12,5 км, передает Голос Амкрики.

Затем он повернулся в горизонтальное положение и осуществил спуск, после чего вернулся в вертикальное положение для посадки, но при соприкосновении с землей взорвался.

Это было самое сложное испытание для нового корабля, который в будущем должен направить 100 тонн груза и людей на Марс.

Watch Starship high-altitude test live → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/sEMe4firi6

— SpaceX (@SpaceX) December 9, 2020

Во время тестирования SpaceX должна была проверить действие трех разработанных ею двигателей Raptor, которые, по замыслу, должны были вывести ракету на заданную высоту.

Комментируя взрыв, основатель и руководитель SpaceX Илон Маск в Twitter отметил, что "скорость приземления была слишком высокой", но поздравил команду с тем, что они получили необходимые данные во время эксперимента.

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Джерело:  Голос Амкрики
космос (516) ракети (353) Маск Ілон (385) SpaceX (211)


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Круто. Маск как всегда красавец, не перестает удивлять. С ним скучно не бывает.
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11.12.2020 06:23 Відповісти

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