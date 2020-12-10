Служба здоровья оплатила лечение пациентов с коронавирусом на 10,6 миллиарда

По состоянию на 9 декабря Национальная служба здоровья Украины выплатила более 10,61 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него.

Об этом говорится в сообщении НСЗУ.

Из них 316,68 млн грн - 940 медучреждениям, у которых есть мобильные бригады, которые выезжают к людям с подозрением на COVID-19 и берут образцы для тестирования, свыше 4 млрд грн - 25 центрам экстренной медицинской помощи. Более 6,2 млрд грн - 412 медучреждениям за предоставление стационарной помощи пациентам с COVID-19.

Лечение пациентов с COVID-19 в стационарных условиях и взятие заборов для тестирования у пациентов с подозрением на коронавирус мобильными бригадами является бесплатным для пациентов. В тарифе на оплату услуг медучреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь таким пациентам, включены все необходимые лекарства и медицинские изделия - как в условиях интенсивной терапии, так и в отделениях терапевтического профиля. Заведение не имеет права требовать деньги за лекарства от пациентов.

Количество пациентов госпитализированных с COVID-19 в ноябре выросло на 25% по сравнению с октябрем. Так, в ноябре госпитализированы 63 958 пациентов. Еще более 8,5 тыс. продолжили начатое в октябре лечения.

Больше всего пациентов с коронавируса в ноябре госпитализировали в Киеве - 6 321. Тройка лидеров среди областей - Одесская госпитализированы 3 822 пациента, Харьковская - 3 749 пациентов и Днепропетровская - 3 719 пациентов. Всего в течение апреля-ноября госпитализировали почти 193 тыс. пациентов с коронавирусом, из которых около 18% лечились в условиях интенсивной терапии.

В ноябре было создано около 450 новых медицинских команд, которые оказывают стационарную помощь пациентам с COVID-19, из которых 242 - неанестезиологические команды. В частности, 25 команд - во Львовской области, 23 - в Днепропетровской, 21 - в Житомирской.

Поэтому в ноябре пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни спасали 2 710 медицинских команд. Средняя нагрузка на одну медицинскую команду составило 27 пациентов. Для сравнения, в сентябре это нагрузка составляла более 16 пациентов на медицинскую команду, в октябре - 26 пациентов.

Рекомендуемая нагрузка составляет 20 пациентов. По инициативе НСЗУ, с октября для оплаты учреждениям применяют корректирующие коэффициенты по загруженности медицинских команд. В ноябре количество учреждений, где нагрузка на медицинские команды более 20 пациентов, выросла почти в 15 раз по сравнению с октябрем. И составляет 290 больниц.

Выше всего нагрузка на Дунайскую областную больницу в Одесской области - 111 пациентов на одну команду. Киевская городская клиническая больница №1 - 107 пациентов на 1 команду, Криворожская инфекционная больница №1 - и Одесская инфекционная больница - 104 пациента на одну команду.

Количество больниц, которые входят в перечень определенных для госпитализации, возросло. В мае таких больниц было 240. В сентябре - 343, в октябре - 403. На сегодня договор с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 есть у 470 медучреждений.

Сегодня остаток лекарств для борьбы с COVID, имеющиеся в больницах и аптеках, доступный для просмотра каждому. Так, по состоянию на 8 декабря на основе данных ГП "Медицинские закупки" отчитались об остатках 114 форм лекарственных средств 617 больниц. Относительно наличия остатков, необходимых для борьбы с COVID-19, в аптечных заведениях, то, на основе данных Гослекслужбы, отчитались 2 570 аптечных учреждений. В них имеются 143 наименования препаратов, в состав которых входят 45 МНН.