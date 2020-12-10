НАБУ задержало главу порта "Черноморск" на взятке в $250 тысяч

Руководитель государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск" задержан после того, как был уличен в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере $250 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП уличили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в $250 тыс. руководителя ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и лицо-посредника", – сказано в сообщении.

Следствие установило, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой госпредприятие имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в $250 тыс.

По данным следствия, руководитель госпредприятия действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи должностному ГП "Морской торговый порт "Черноморск".

Этих двух человек задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.