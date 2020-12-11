Итоги недели: Кредит от ЕС, RAB-тарифы для облэнерго и локдаун после праздников

Главные новости экономики за неделю 7 - 11 декабря.

ФИНАНСЫ

ЕС перечислил Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссия перечислила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19. Средства предоставлены в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.

Украина размещает евробонды на $600 миллионов под 6,2% годовых

Сразу же после получения транша от Еврокомисии Украина вышла на международный долговой рынок, доразместив еврооблигации с погашением в 2033 году. Благодаря высокому спросу Минфин увеличил объем размещения с первоначальных $500 млн до $600 млн и смог снизить ставку с 6,4% до 6,2%.

Украина подписала три кредитных договора с ЕИБ на 600 миллионов евро

Украина подписала три кредитных соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на общую сумму 640 млн евро. Большинство этих средств будет направлено на финансирование проектов в сферах инфраструктуры и транспорта в Донецкой, Луганской и сопредельных с ними областях.

Золотовалютные резервы Нацбанка замедлили падение

Международные резервы Украины на 1 декабря составили $26,14 млрд, сократившись в ноябре на $4,7 млн. При этом Нацбанк ухудшил прогноз роста резервов до конца года с ожидавшихся ранее $29,1 млрд до $27 млрд из-за срыва сроков выполнения программы сотрудничества с МВФ.

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых, где она находится с июня. Такое решение совпало с ожиданиями большинства банкиров и экспертов.

Нацбанк вновь лишил Рожкову большинства полномочий

Правление Нацбанка вновь изменило организационную структуру после критики предыдущих изменений со стороны МВФ. В частности, часть полномочий выведены из вертикали главы НБУ Кирилла Шевченко. В то же время первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой оставили административный блок.

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 6 раз, повысив ставки

Минфин на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлек 15,96 млрд грн, повысив ставки. В том числе трехмесячные ОВГЗ были размещены под 10% годовых, тогда как еще в начале ноября Минфин размещал такие бумаги под 7,5% годовых.

По мнению министра финансов Сергея Марченко, такие высокие ставки являются несправедливыми на фоне низкой учетной ставки, однако повышение доходности вызвало интерес у иностранных инвесторов, которые с марта только сокращали свой портфель ОВГЗ.

Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке впервые за три месяца

Национальный банк с 7 по 11 декабря выкупил на межбанковском валютном рынке $79 млн, возобновив чистую покупку валюты впервые с начала сентября. Тем временем, курс гривни укрепился с 28,2913 грн/$ в начале недели до 27,9666 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

Нацбанк выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на 11 миллиардов

Национальный банк удовлетворил заявки 11 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 11,01 млрд грн под 6% годовых. Таким образом с мая НБУ выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на общую сумму 48,53 млрд грн.

Суд возобновил рассмотрение иска Коломойского о возврате "Приватбанка"

Апелляционный суд отменил решение о приостановлении рассмотрения иска Игоря Коломойского о возврате акций "Приватбанка", принятое Хозсудом Киева в октябре 2019 года. Таким образом суд фактически возобновил производство по делу об отмене национализации "Приватбанка".

Суд возобновил разрешение для "Ощадбанка" на взыскание $1,3 миллиарда с РФ

Верховный Суд возобновил исполнение решения арбитража о взыскании с РФ $1,3 млрд в пользу "Ощадбанка" за экспроприацию активов банка в Крыму. Оно было приостановлено по иску фирмы, близкой к Игорю Коломойскому, который также пытается взыскать российские активы в Украине.

МАКРОЭКОНОМИКА

Инфляция ускорилась по итогам ноября до 3,8%, – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в ноябре 2020 года ускорился до 1,3% с 1% в октябре, подсчитал Госстат. В годовом измерении инфляция ускорилась до 3,8% с 2,6% по итогам октября.

Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП Украины до 5%

Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5%, тогда как ранее прогнозировалось его снижение на 4,8%, сообщил глава министерства Игорь Петрашко. В то же время Минэкономики сохраняет прогноз роста ВВП в 2021 году на 4,6%, хотя и допускает его спад в первом квартале на 3%.

ВЛАСТЬ

Кабмин ввел локдаун с 8 по 24 января

Кабинет министров решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.

Вместе с этим Кабмин продлил действие карантина до 28 февраля. Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, на территории всей страны будут сохранены ограничения, соответствующие "оранжевой" зоне.

Кабмин запретил предоплату товаров и услуг за средства госбюджета

Кабинет министров запретил распорядителям (получателям) бюджетных средств предоплату товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства, на время действия карантина. Исключение составляют закупки, необходимые для борьбы с COVID-19.

Зеленский вернул главу Днепропетровской области времен Порошенко

Президент Владимир Зеленский назначил главой Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, который уже возглавлял эту область при Петре Порошенко и был уволен в июне 2019 года.

Минздрав не использовал половину средств из Фонда борьбы с COVID-19

Из Фонда борьбы с COVID-19 общим объемом 66 млрд грн уже использовано 45,4 млрд грн, сообщил Минфин. В том числе на здравоохранение использовано 12 млрд грн из 23,8 млрд грн выделенных средств или только 50%, тогда как на ремонт дорог уже потратили 20,8 млрд грн.

Тем временем Кабмин перераспределил расходы Фонда борьбы с COVID-19, выделив Минздраву еще 5,3 миллиарда гривен на лечение больных с коронавирусом за счет сокращения расходов, предусмотренных на ремонт и строительство дорог.

Проект по модернизации больниц остался без финансирования из-за бездействия Минздрава, – Госказначейство

По данным Госказначейства, из-за отсутствия утвержденных министерствами и ведомствами паспортов в 2020 году вообще не финансировались расходы по 21 бюджетной программе. В том числе, по программам модернизации материально-технической базы больниц и предотвращения наводнений на Западе Украины.

ЕС продлил экономические санкции против России

Главы государств и правительств стран ЕС одобрили продление экономических санкций против России еще на полгода. Решение еще должен утвердить Совет министров ЕС, но этот шаг считается формальностью.

ЭНЕРГЕТИКА

Нацкомиссия снизила тариф "Укрэнерго" на 2021 год вместо повышения

НКРЭКУ снизила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с января 2021 года на 6% (на 18,83 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре – до 293,93 грн/МВт-ч (без НДС). Хотя перед заседанием тариф предлагалось увеличить на 3,9% – до 324,81 грн/МВт-ч.

Нацкомиссия повысила тарифы облэнерго на 15-33%

НКРЭКУ окончательно утвердила тарифы для 25 операторов систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы). После применения новой методики тарифы облэнерго выросли в среднем на 15,9% для 1-го класса напряжения и на 32,6% – для 2-го класса.

В ноябре стоимость электроэнергии в Украине выросла на 16%

Средневзвешенная цена электроэнергии на ценообразующем Рынке на сутки вперед (РСВ) в ноябре выросла до 1 536,25 грн/МВт-ч, что на 16% выше октябрьского показателя и на 12% выше показателя ноября 2019 года, свидетельствуют данные ГП "Оператор рынка".

Единственный производитель урана в Украине объявил о приостановке работы

Госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат", единственный производитель урана в Украине, с 7 по 14 декабря перешло в режим простя из-за нахватки средств для выплаты зарплат.

Минсоцполитики разработало процедуру смены поставщика газа для получателей субсидий

Минсоцполитики разработало механизм получения данных о субсидиантах, которые сменили поставщика газа. Планируется, что это обеспечит своевременный расчет размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

КОРПОРАЦИИ

Покупателем "БТА Банка" оказался бизнес-партнер окружения Медведчука

Покупателем "БТА Банка" станет белорусский предприниматель Николай Воробей. С начала 2019 года он является совладельцем нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" вместе с окружением Виктора Медведчука – кума российского президента Владимира Путина.

Ахметов согласовал покупку комбината у экс-нардепа от Партии регионов

АМКУ предоставил кипрской компании Vesco Рината Ахметова разрешение на покупку более 50% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" у семьи экс-нардепа от Партии регионов Владислава Лукьянова. Комитет рассматривал сделку больше года и одобрил ее с рядом условий.

Суд в Израиле отказался заморозить иск "Приватбанка" против экс-владельцев на $600 миллионов

Окружной суд города Тель-Авива отказался приостановить рассмотрение иска "Приватбанка", который обвиняет бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в присвоении $600 млн с помощью израильского банка IBD. Рассмотрение иска продолжится в рамках полноценного разбирательства.

Американская компания Коломойского прекратила платить по долгам, – СМИ

Американская компания Optima 55 Public Square, связанная с олигархом Игорем Коломойским, не выполнила свои обязательства по кредиту на общую сумму $18,5 млн, который был привлечен для покупки офисного здания в Кливленде, пишут местные СМИ. Компания также прекратила платить налоги.

Набсовет "Укроборонпрома" избрал нового главу

Наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром", который за последние месяцы сузился всего до трех человек, избрал своим главой Владимира Горбулина. После этого глава набсовета подписал контракт с назначенным неделей ранее новым главой концерна Юрием Гусевым.

Совладелец крупнейшего производителя стальных канатов переписал бизнес на сына

Владелец 50% акций ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" Владимир Немировский передал весь принадлежащий ему пакет акций своему сыну Давиду 2002 года рождения. Однако Немировский-старший продолжит возглавлять набсовет компании.

В Украину из Беларуси переехало больше 40 IT-компаний

По данным Минцифры, 40 белорусских IT-компаний и 2 тысячи IT-фрилансеров переехали на постоянное место работы в Украину после не признанных выборов президента в Беларуси и последовавших репрессий режима Лукашенко. Тем временем Власти Беларуси с 21 декабря запретили гражданам выезжать из страны.

Суды изъяли из госбюджета в пользу метзавода Ахметова более 200 миллионов

Находящийся на оккупированном Донбассе "Енакиевский метзавод" Рината Ахметова отсудил у государства 107 млн грн бюджетного возмещения НДС за январь 2015 года и 105,9 млн грн пени за нарушение срока возмещения НДС.

АМКУ оштрафовал производителей поддельного масла на 112 миллионов

Антимонопольный комитет оштрафовал шесть производителей смесей из неизвестных составляющих, которые продавались под видом сливочного масла, на общую сумму 111,5 млн грн.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Главе ФГИ предлагали $100 тысяч за должность главы облэнерго, – НАБУ

НАБУ задержало бывшего топ-менеджера государственного "Николаевоблэнерго", который предложил главе Фонда госимущества $100 тыс. за назначение себя на должность руководителя компании. Он также обещал передавать главе ФГИ по $200 тыс. в месяц после назначения.

Главе Госгеокадастра предложили взятку на $170 тысяч, – НАБУ

НАБУ задержало и.о. начальника одного из управлений Госгеокадастра и посредника, которые предложили главе ведомства взятку в размере $170 тыс. за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам.

НАБУ задержало главу порта "Черноморск" на взятке в $250 тысяч

НАБУ задержало главу госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" за получение взятки в размере $250 тыс. за принятие решения в интересах одной из частных компаний.

СБУ задержало на взятке президента Академии аграрных наук

СБУ задержала президента Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) Ярослава Гадзало при получении взятки в особо крупных размерах. По данным следствия, он получил элитный автомобиль за включение претендента в список на вакансию академика.