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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине за сутки обнаружено более 13,5 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружено более 13,5 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 11 декабря обнаружено 13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 2 846 человек; умерли от коронавируса 285 человек; выздоровели 15 327 человек.

В общем за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 872 228 человек; выздоровели 480 348 человек; умерли от коронавируса 14 755 человек.

В общем за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 12 декабря обнаружено 13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников.

карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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