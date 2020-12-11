Крупные сети АЗС за неделю подняли цены на топливо на 1 гривню

Крупные сети АЗС в период с 4 по 11 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,5 - 1 грн./л.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, пишет encorr.

Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали с 26,49 до 26,99 грн/л, А-95 - с 27,49 до 27,99 грн/л. На 50 - 60 коп./л также подняли цены на все виды топлива Shell, BVS и Marshal.

На станциях SOCAR все виды топлива подорожали на 99 коп./л: А-92 - до 27,98 грн/л, А-95 - до 28,98 грн/л, ДТ - до 27,98 грн/л. На 1 грн/л подняла цены "Автотранс", Glusco - на 90 коп./л, KLO - на 70 коп./л.

На заправках AMIC, БРСМ-Нафта, UPG, "Параллель" Chipo, Укр-Петроль, Авантаж 7, SUN OIL, Mango и Motto цены на топливо выросли на 10 - 60 коп./л