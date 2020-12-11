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Украина разместила евробонды на $600 миллионов под рекордно низкий процент (обновлено)

Украина разместила евробонды на $600 миллионов под рекордно низкий процент (обновлено)

Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $600 млн, первоначальный ориентир доходности дополнительного выпуска составлял около 6,4%, в ходе размещения он снизился до 6,25% годовых.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

По данным источников агентства, спрос на дополнительный выпуск евробондов превысил $1,5 млрд, благодаря этому Министерство финансов увеличило объем размещения с первоначальных $500 млн до $600 млн и смогло снизить ставку с первоначальных 6,4% до 6,2%.

Вечером пятницы размещение официально подтвердили в Министерстве финансов.

"Украина сегодня осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд. Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%", – уточнили в пресс-службе Минфина.

Организаторами размещения выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 18 декабря.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

"Мы рады объявить о прайсинге очередного публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Расчетная доходность в 6,20% – это самая низкая доходность по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины. Поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества чрезвычайно важна для нас в этом непростом году", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, основной выпуск еврооблигаций на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году Украина разместила в конце июля. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн была использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, что из-за промедления с выполнением условий сотрудничества с МВФ Украина до сих пор не получила запланированные в госбюджете на 2020 год заимствования на сумму $3 млрд, а новый транш от МВФ вряд ли удастся получить до конца года.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, объем заимствований может составить $1 млрд.

Джерело:  Интерфакс-Украина
облігації (1464) євробонди (628)


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Топ коментарі
+3
Депозити для фіз осіб Українців - від 0,5 до 1,5%!!!!
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11.12.2020 19:53
+2
Хааа так по документам их прокладки и есть иностранные инвесторы- или вы думаете кто это покупает- панамские и кипрские офшорки....
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12.12.2020 00:09
+1
Отдать иностранным инвесторам: Каламойскому, Ахметову, и другой олигархической сволочи.
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11.12.2020 22:10
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Денег нет.... но вы держитесь....
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11.12.2020 16:24 Відповісти
"Мы рады объявить о прайсинге "Источник: https://biz.censor.net/n3236380
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12.12.2020 19:56 Відповісти
Суки!
На тринадцать лет!
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11.12.2020 17:13 Відповісти
Депозити для фіз осіб Українців - від 0,5 до 1,5%!!!!
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11.12.2020 19:53 Відповісти
Мне непонятно какой смысл занимать у других стран эти деньги если можно предложить условные депозиты от Ощада под тот же процент и тем же сроком? Или тут фишка в том, что внешний долг можно не отдавать\реструктуризировать?
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11.12.2020 23:34 Відповісти
єто значит что своих внутренних денег нет))))
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12.12.2020 00:08 Відповісти
Ну и норм, если там сложный процент, то в 2033 году, украинцам придется отдавать по 2,18 доллара, за занятый сегодня доллар.
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11.12.2020 20:01 Відповісти
Отдать иностранным инвесторам: Каламойскому, Ахметову, и другой олигархической сволочи.
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11.12.2020 22:10 Відповісти
Хааа так по документам их прокладки и есть иностранные инвесторы- или вы думаете кто это покупает- панамские и кипрские офшорки....
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12.12.2020 00:09 Відповісти
даже если и не сложный,за все время примерно 450 млн.
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12.12.2020 19:55 Відповісти

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