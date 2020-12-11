Украина разместила евробонды на $600 миллионов под рекордно низкий процент (обновлено)

Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $600 млн, первоначальный ориентир доходности дополнительного выпуска составлял около 6,4%, в ходе размещения он снизился до 6,25% годовых.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

По данным источников агентства, спрос на дополнительный выпуск евробондов превысил $1,5 млрд, благодаря этому Министерство финансов увеличило объем размещения с первоначальных $500 млн до $600 млн и смогло снизить ставку с первоначальных 6,4% до 6,2%.

Вечером пятницы размещение официально подтвердили в Министерстве финансов.

"Украина сегодня осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд. Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%", – уточнили в пресс-службе Минфина.

Организаторами размещения выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 18 декабря.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

"Мы рады объявить о прайсинге очередного публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Расчетная доходность в 6,20% – это самая низкая доходность по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины. Поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества чрезвычайно важна для нас в этом непростом году", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, основной выпуск еврооблигаций на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году Украина разместила в конце июля. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн была использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, что из-за промедления с выполнением условий сотрудничества с МВФ Украина до сих пор не получила запланированные в госбюджете на 2020 год заимствования на сумму $3 млрд, а новый транш от МВФ вряд ли удастся получить до конца года.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, объем заимствований может составить $1 млрд.