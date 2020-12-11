Украина хочет распространить свободную торговлю с ЕС на фармацию и морепродукты, – вице-премьер

Украина на предстоящих переговорах с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации, включающего зону свободной торговли, будет предлагать распространить ее действие на фармацевтическое производство и рынок морепродуктов.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", передает Укринформ.

"Мы оцениваем, что с учетом тех консультаций, которые мы провели с бизнесом, и предварительных договоренностей с ЕС, мы сможем дать более широкий доступ украинским производителям на пятисотмиллионный рынок ЕС. Кроме тех сфер, по которым мы будем предлагать полную либерализацию, мы будем предлагать и расширить саму Соглашение. Например, в 2007-2008 годах, когда велись переговоры по Соглашению об ассоциации, у нас фактически не был развит рынок фармацевтической продукции, а сегодня фармацевтический рынок – один из активных рынков, которые мы хотим приобщить к обновлению. Так же рынок морепродуктов, который не очень охвачен возможностями, которые предоставляет Соглашение", – сказала Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что, по ее мнению, выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, последовательное приближение украинского законодательства к европейским стандартам, использование инструментов расширения доступа на внутренний рынок ЕС является "залогом того доверия, которая будет создавать пространство для привлечения инвестиций и развития предпринимательства" в Украине.

Как сообщалось, Украина и Европейский союз в 2021 году начнут переговоры по обновлению Соглашения об ассоциации с целью пересмотра перечня товаров и услуг, их объемов, поставляемых на европейский рынок

Украина инициировала процесс обновления Соглашения, поскольку юридически открылась такая возможность, а также возникла необходимость пересмотреть параметры торговли.