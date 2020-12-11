Инвестии ЕБРР в Украину сократятся в 2020 году до 850 миллионов евро
Объем инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украину составит по итогам 2020 года 750-850 млн евро, тогда как годом ранее они достигали 1,1 млрд евро.
Об этом управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне сообщил в ходе UkraineInvest Conference, передает Интерфакс-Украина.
"Я полагаю, что этот год будет на уровне 750-850 млн евро, а это большой рост по сравнению со средним объемом инвестиций за последние четыре года", – сказал Патроне в пятницу.
При этом он напомнил, что по итогам 2019 года общий объем инвестиций ЕБРР был больше, составив 1,1 млрд евро.
Джерело: Интерфакс-Украина
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Gozzalik salonu
показати весь коментар11.12.2020 15:32 Відповісти Мені подобається 0
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