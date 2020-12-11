В Налоговой службе заявили о росте поступлений от НДС на 19 миллиардов

Поступления от налога на добавленную стоимость в бюджет за январь-ноябрь 2020 года составили 236,9 млрд грн, что на 18,9 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом на пресс-брифинге сказал заместитель председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников, передает Укринформ.

"Ситуация с администрированием налога на добавленную стоимость выглядит следующим образом: налогоплательщиками уплачено в бюджет за 11 месяцев 2020 года 236,9 млрд грн. Для сравнения, за этот же период 2019 года было уплачено 218 млрд грн", – сказал Олейников.

Он отметил, что в бюджете по итогам 11 месяцев 2019 года осталось после возмещения налога 76 млрд грн. В текущем году остаток в бюджете после возмещения составляет 108 млрд грн.

Олейников также отметил, что в прошлом году налогоплательщики заявили к возмещению НДС 146,2 млрд грн, им было возмещено 142,1 млрд грн, остальная сумма была возмещена в этом году.

Замглавы Налоговой службы также подчеркнул, что если в прошлом году было отставание по возмещению НДС, то в этом все наоборот. В целом в настоящее время с начала года налоговой обеспечено возмещение НДС бизнеса в размере 128 млрд грн.

Заместитель председателя ГНС также отметил эффективность работы системы мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных.

"Всего, для того, чтобы осуществить дополнительные исследования операций, изначально останавливалось лишь 1% налоговых накладных от той суммы, которая подавалась на регистрацию", – отметил Олейников.

По данным Налоговой службы, октябре 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 65,1 млрд грн, роспись выполнена на 114,8%, или 8,4 млрд грн. Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали: налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц и военный сбор, акцизный налог с табачных изделий, рентная плата за пользование недрами.