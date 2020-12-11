Расходы на импорт угля упали с начала года на 40%, – Таможенная служба

Украина в январе-октябре 2020 сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 39,8% – до $1,56 млрд.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы (ГТС), передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным таможни, в физическом выражении импорт сократился на 19,3% (на 3,69 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 15,42 млн тонн.

В том числе из РФ поступил уголь на $953,13 млн (доля в импорте 61,16%), США – на $457,62 млн (29,36%), Казахстана – на $109,03 млн (7%), других стран – на $38,71 млн (2,48%).

В то же время экспорт Украиной угля за 11 месяцев 2020 года составил 2,35 тыс. тонн на $0,2 млн против 13,35 тыс. тонн на $0,53 млн в январе-ноябре 2019 года. В том числе в Польшу – на $0,16 млн, Молдову – на $0,03 млн, Венгрию – на $0,02 млн.

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Как сообщалось, Украина в 2019 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 1,4% (на 305,33 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 21,08 млн тонн. В стоимостном выражении уголь были импортирован на $2,82 млрд, что на 7,2% меньше, чем в 2018 году ($3,04 млрд).

Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2,76 млрд, а экспортировала – на $775,11 млн, 2012 – на $2,64 млрд и $609,39 млн соответственно, 2013 – на $1,97 млрд и $737,01 млн, 2014 – на $1,77 млрд и $521,02 млн, 2015 – на $1,63 млрд и $53,65 млн, 2016 – на $1,47 млрд и $44,76 млн, 2017 – на $2,74 млрд и $105,49 млн, 2018 – на $3,04 млрд и $8,65 млн.