Суд оставил застройщику выделенный с нарушениями участок в центре Киева из-за промедления прокуроров

Суд отказался признать недействительными соглашения о возобновлении договора аренды участка земли по ул. Сечевых Стрельцов, 59 и договора на строительство на нем жилого комплекса из-за пропуска прокуратурой срока исковой давности.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 16 ноября, пишут Наші гроші.

В частности, суд установил, что прокурор Военной прокуратуры подал иск 3 января 2020 года, в то время как трехлетний срок истек за два месяца до этого – 4 октября 2019 года.

При этом суд пришел к выводу об обоснованности доводов военного прокурора о том, что аренда участка в 2015 году была возобновлена с грубыми нарушениями.

Суд установил, что еще в советский период военные получили в пользование участок площадью 0,96 га по ул. Сечевых Стрельцов, 59 в Киеве. В 1992 году участок был принят на баланс в/ч 32536 и до 2017 года на нем располагался военкомат.

В 2004 году Киевсовет передал этот участок в аренду Центральному специализированному строительному управлению (в дальнейшем арендатор заменен на Центральное территориальное управление капитального строительства, ЦТУКС) на 5 лет для строительства жилого комплекса для военнослужащих, одновременно признав утратившими силу решения 1948 и 1977 годов о передаче этой земли военным.

На основании этого решения в 2005 году стороны заключили договор аренды, который прекратил свое действие в 2010 году.Однако спустя 5 с половиной лет – в апреле 2016 года Киевсовет возобновил аренду участка. Суд согласился с доводами прокурора, что при этом Киевсовет нарушил нормы законодательства. При этом суд отметил, что в судебном порядке неоднократно установлен факт превышения Киевсоветом своих полномочий при принятии решения в 2004 году.

Кроме того, суд согласился с доводами военного прокурора, что договор о строительстве жилого комплекса, который 1 октября 2015 года ЦТУКС заключило с ООО "Будинпроект", заключен с нарушением норм законодательства.

Суд указал, что указанный участок относится к землям госсобственности, распоряжение которыми осуществляет Кабмин, а строительство жилья осуществляется на них на конкурсной основе, при этом заказчиком строительства жилья должно быть само Минобороны, а не управление министерства.

Кроме того, суд обратил внимание, что договор о строительстве жилого комплекса был заключен в то время, когда первый договор аренды земельного участка прекратил свое действие и еще не был возобновлен.

Напомним, по ул. Сечевых Стрельцов, 59, располагался областной военкомат. В 2017 году его снесли и начали строительство ЖК "Покрова".

Застройщики успели возвести первые несколько этажей ЖК, после чего ГАСИ аннулировало разрешение. Основанием стал ряд нарушений, среди которых – недействительные градостроительные условия и ограничения (ГУО), которые утратили силу в 2013 году. Также свое предписание о приостановке работ выдал Минкульт.

После проигрыша во всех судах включая Верховный ЦТУКС в феврале этого года получило новые ГУО, которые привели высотность ЖК к установленной норме 26,5 м. Однако, ЦТУКС обратилось в Окружной админсуд с требованием увеличить предельную высоту объекта до 72,6 м, как предусматривал старый проект. И суд 16 сентября 2019 года это требование удовлетворил. Сейчас дело находится в апелляции, следующее заседание назначено на 16 декабря.

ЖК "Покрова" строилось под эгидой госкорпорации "Укрбуд", которую контролировал экс-нардеп Максим Микитась.



Владельцем ООО "Будинпроект" является ООО "Строительное развитие города", владельцами которого значатся заместитель председателя правления "Укрбуда" Сергей Якусевич и Сергей Мальцев.