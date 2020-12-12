Арбитраж вынес решение в споре между Украиной и ЕС по экспорту леса
Арбитраж вынес решение в споре между Украиной и Евросоюзом о запрете экспорта необработанной древесины.
Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил на своей странице в сети Facebook.
По словам заместителя министра, арбитраж признал, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. В частности, арбитры признали правомерным существующий в Украине с 2005 года запрет экспорта лесоматериалов и пиломатериалов ценных и редких пород деревьев.
"В то же время арбитры признали, что запрет 2015 года должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со статьями 290 и 293 Соглашения об ассоциации", – сообщил Качка.
Он уточнил, что внесение изменений в действующий закон о запрете на вывоз древесины от 2015 года должны быть согласованы с ЕС.
"Решение арбитров дает нам широкую свободу выбора мер исполнения решения. Краеугольным элементом его выполнения будет создание нормального рынка внутри Украины... Следующий шаг – четкая регламентация с ЕС двустороннего протокола по торговле лесом. И далее – анализ нужно нам снимать запрет экспорта в целом или просто предположить, что по отношению к ЕС будет действовать личный режим", – пояснил Качка.
При этом заместитель министра отметил, что Украина не смогла отстоять свою позицию в арбитраже, поскольку судьи сочли введение ограничительных мер с целью защиты внутреннего производителя нарушающими Соглашение об ассоциации с ЕС.
"Главной причиной того, что мы не смогли до конца отстоять правомерность запрета экспорта 2015 года стало то, что авторы этого запрета слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса. Поэтому уважаемые депутаты будьте аккуратны в объяснении своих законодательных инициатив", – добавил Качка.
Отметим, что введение моратория полностью не прекратило экспорт необработанной древесины – ее начали нелегально вывозить в ЕС под видом дров. Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про контрабанду лісу з України під виглядом дров
Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на десять лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород – с 1 января 2017 года.
В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд куб. м. в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории Украины леса-кругляка.
В ответ Европейский союз инициировал торговый арбитраж с Украиной для отмены моратория на вывоз леса-кругляка как нарушающего Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.
Снятие запрета на экспорт леса-кругляка также значилось среди условий предоставления транша четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, однако Украина его не выполнила, что стало одной из причин потери макрофинансовой помощи ЕС на 600 млн евро..
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Ураган Гудрун (Эрвин), который обрушился на Северную Европу в январе 2005 года, причинил настоящие бедствия в Швеции и Дании - на эти страны пришелся основной удар стихии. Необычным последствием этого урагана стало создание самого крупного в мире хранилища поваленной древесины.Общий объем собранной на нем древесины «на пике» оценивался в 75 млн кубометров. Утилизация деревьев началась в 2008 году и не закончена до сих пор.
что возят лесовозами по карпатским дорогам сейчас... - видела по ТВ...
це не вам, оскільки, віри, що посилите не маю: https://tlu.kiev.ua/nasha-dijalnist/profesiino-pro-lis/objektivna-informacija-shchodo-lisiv.html ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСІВ УКРАЇНИ
Дивись ТВ та стверджуй, що Говерлу вирубали як і навколишні вершини.
Требо було нормально закони писати про захист Українських лісів, в Україні катастрофа з лісами, бо їх скоро иоже і не бути. Думаю треба заборонити вивозити в ЄС навіть дрова з тирсою років на 10 - 12 доки не ви.ідродяться ліса в Україні і не з являться нові насадження.