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Арбитраж вынес решение в споре между Украиной и ЕС по экспорту леса

Арбитраж вынес решение в споре между Украиной и ЕС по экспорту леса

Арбитраж вынес решение в споре между Украиной и Евросоюзом о запрете экспорта необработанной древесины.

Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам заместителя министра, арбитраж признал, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. В частности, арбитры признали правомерным существующий в Украине с 2005 года запрет экспорта лесоматериалов и пиломатериалов ценных и редких пород деревьев.

"В то же время арбитры признали, что запрет 2015 года должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со статьями 290 и 293 Соглашения об ассоциации", – сообщил Качка.

Он уточнил, что внесение изменений в действующий закон о запрете на вывоз древесины от 2015 года должны быть согласованы с ЕС.

"Решение арбитров дает нам широкую свободу выбора мер исполнения решения. Краеугольным элементом его выполнения будет создание нормального рынка внутри Украины... Следующий шаг – четкая регламентация с ЕС двустороннего протокола по торговле лесом. И далее – анализ нужно нам снимать запрет экспорта в целом или просто предположить, что по отношению к ЕС будет действовать личный режим", – пояснил Качка.

При этом заместитель министра отметил, что Украина не смогла отстоять свою позицию в арбитраже, поскольку судьи сочли введение ограничительных мер с целью защиты внутреннего производителя нарушающими Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Главной причиной того, что мы не смогли до конца отстоять правомерность запрета экспорта 2015 года стало то, что авторы этого запрета слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса. Поэтому уважаемые депутаты будьте аккуратны в объяснении своих законодательных инициатив", – добавил Качка.

Отметим, что введение моратория полностью не прекратило экспорт необработанной древесины – ее начали нелегально вывозить в ЕС под видом дров. Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про контрабанду лісу з України під виглядом дров 

Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на десять лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород – с 1 января 2017 года.

В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд куб. м. в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории Украины леса-кругляка.

В ответ Европейский союз инициировал торговый арбитраж с Украиной для отмены моратория на вывоз леса-кругляка как нарушающего Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Снятие запрета на экспорт леса-кругляка также значилось среди условий предоставления транша четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, однако Украина его не выполнила, что стало одной из причин потери макрофинансовой помощи ЕС на 600 млн евро..

Автор: 

арбітраж (245) ліс (303) мораторій (122) експорт (3827) Євросоюз (5099) Качка Тарас (76)


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Топ коментарі
+8
Ну так таможня пропускает деловую древесину как дрова,а СБУ и НАБУ делают вид что не видят этого. В Украине нет власти-одни воры.
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13.12.2020 00:39
+6
Вот так все законы у нас пишут. Хоть при Порошенко, хоть при Зеленском. Все с подтестом или двояким смыслом. И шпыняют нас все Европейские инстанции, которые , может сами, подсказывают неправильные идеи, потому что им выгодно.
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12.12.2020 19:11
+6
...Карпаты уже лысые...на восстановление вырубленный деревьев возрастом от 70 до 100 лет ( именно такие стволы рубят) , даже если вырубленные участки будут тут же засаживаться сеянцами( что очень сомнительно) не смогут увидеть даже наши дети и внуки...
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12.12.2020 19:54
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...если экспорт леса из Украины в ЕС перекроют - о чем будут трындеть прокремлевские пропагандоны?
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12.12.2020 19:03 Відповісти
Вот так все законы у нас пишут. Хоть при Порошенко, хоть при Зеленском. Все с подтестом или двояким смыслом. И шпыняют нас все Европейские инстанции, которые , может сами, подсказывают неправильные идеи, потому что им выгодно.
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12.12.2020 19:11 Відповісти
Крупнейшее в мире хранилище древесины в Швеции

Арбитраж вынес решение в споре между Украиной и ЕС по экспорту леса - Цензор.НЕТ 5206 Ураган Гудрун (Эрвин), который обрушился на Северную Европу в январе 2005 года, причинил настоящие бедствия в Швеции и Дании - на эти страны пришелся основной удар стихии. Необычным последствием этого урагана стало создание самого крупного в мире хранилища поваленной древесины.Общий объем собранной на нем древесины «на пике» оценивался в 75 млн кубометров. Утилизация деревьев началась в 2008 году и не закончена до сих пор.
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12.12.2020 19:48 Відповісти
...Карпаты уже лысые...на восстановление вырубленный деревьев возрастом от 70 до 100 лет ( именно такие стволы рубят) , даже если вырубленные участки будут тут же засаживаться сеянцами( что очень сомнительно) не смогут увидеть даже наши дети и внуки...
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12.12.2020 19:54 Відповісти
возрастом от 70 до 100 лет ( именно такие стволы рубят) дальше читати не потрібно, бо баба на то й баба, що .ура! прелесть аль ужас?
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13.12.2020 16:33 Відповісти
...я знаю о чем говорю...отец мне показывал когда то , достаточно давно, участок леса на севере Одесской области, где он подростком с такими же детьми как и он , высаживал маленькие дубки...папе было 70 лет, а дубкам 60 лет...и дубки были тоньше , чем те, что возят лесовозами по карпатским дорогам сейчас... - видела по ТВ...
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13.12.2020 17:50 Відповісти
участок леса на севере Одесской области

что возят лесовозами по карпатским дорогам сейчас... - видела по ТВ...

це не вам, оскільки, віри, що посилите не маю: https://tlu.kiev.ua/nasha-dijalnist/profesiino-pro-lis/objektivna-informacija-shchodo-lisiv.html ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСІВ УКРАЇНИ
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13.12.2020 18:07 Відповісти
...ну, и что хотите сказать , что на севере Одесской области в Кодымском районе нет лесов дубовых ??? откройте Гугл карту онлайн и посмотрите...а не нарисованные схемки полуграмотными "лесными специалистами"....у нас сейчас и с сельхозземлями Госгеокадастр разобраться не может где и сколько их есть в Украине - видимо это кому то очень выгодно "не знать и не показывать" всем все природные богатства Украины...
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14.12.2020 00:14 Відповісти
тобі, я вже сказав: баба на то й баба, що .ура!
Дивись ТВ та стверджуй, що Говерлу вирубали як і навколишні вершини.
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14.12.2020 14:51 Відповісти
балоги з мертведчуками й шуфричами 70-100 років не протягнуть.Тому й зараз рубають
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13.12.2020 19:19 Відповісти
Какой нафуй запрет, в Польше куб украинской деловой древесиньі, вьівезенньій как "дрова" стОит столько же, сколькои на юге. "запрет", курва... Сволочи.
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12.12.2020 23:54 Відповісти
Ну так таможня пропускает деловую древесину как дрова,а СБУ и НАБУ делают вид что не видят этого. В Украине нет власти-одни воры.
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13.12.2020 00:39 Відповісти
Ніякого вивозу лісу - доки не відродяться ліси к Карпатах у по всій Україні
Требо було нормально закони писати про захист Українських лісів, в Україні катастрофа з лісами, бо їх скоро иоже і не бути. Думаю треба заборонити вивозити в ЄС навіть дрова з тирсою років на 10 - 12 доки не ви.ідродяться ліса в Україні і не з являться нові насадження.
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13.12.2020 13:10 Відповісти
доки не відродяться ліси к Карпатах у по всій Україні оце так мьісль, Зе!білам лише не кажи...
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13.12.2020 16:37 Відповісти
Все правильно рагули делают. Природу нужно уничтожить, чтоб было как в фолауте - ядерная пустошь.
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13.12.2020 20:29 Відповісти

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