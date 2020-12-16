На новом Шулявском мосту в Киеве демонтировали еще 6 аварийных опор освещения

После падения трех опор освещения на Шулявском мосту генподрядчик обследовал остальные, после чего демонтировал еще 6 опор.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает пресс-служба КГГА.

"Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян. И я также возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик дал гарантию 50 лет! Сообщу, что специалисты обследовали все опоры освещения. Те, которые вызвали сомнения в надежности укрепления, демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор", – рассказал Кличко.

Мэр Киева пообещал, что подрядчик оперативно установит новые столбы с усилением несущей конструкции за свой счет.

Кроме того, КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", как заказчик строительства, обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.

Кличко добавил, что после инцидента на мосту прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений".

Как сообщалось, накануне на новом Шулявском путепроводе в Киеве произошло падение трех опор освещения.

Как сообщалось, Шулявский путепровод, построенный в 1964 году, был закрыт на реконструкцию с марта 2019 по июль 2020 года, в ходе которой было полностью заменено полотно моста. Полностью строительство обновленной развязки до сих пор не завершено.

Мост является частью Малой Окружной дороги с интенсивным автомобильным движением. По мосту проходит троллейбусная линия, по которой проходит четыре напряженных маршрута, а также около десятка автобусных маршрутов частных перевозчиков.

Тендер на ремонт Шулявского путепровода в 2018 году выиграло ООО "Северо-украинский строительный альянс", которое принадлежало Андрею Якусевичу, бывшего помощника экс-нардепа и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася. С 2018 года стоимость работ возросла до 814,52 млн грн.

Прокуратура возбуждала дело из-за подделки фирмой "Спецстрой-Плюс" документов по Шулявскому мосту. Впоследствии полиция прекратила проверку фактов из обращения "ГПК" из-за отсутствия признаков уголовного нарушения.