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Предприятие "Укроборонпрома" купило внедорожник со стеклянной крышей за 1,6 миллиона. ФОТО

Предприятие

Госпредприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им. академика А. Г. Ивченко, которое входит в состав концерна "Укроборонпром" 8 декабря заказало ООО "Восток Автомир" легковой автомобиль за 1,64 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

Фирма поставит полноприводный внедорожник Toyota Highlander. Автомобиль будет иметь стеклянную панорамную крышу с люком, навигационную систему GPS, подушки безопасности, подогрев и вентиляцию передних сидений, камеру заднего вида, подогрев руля, мультифункциональный руль, хромовое обрамление решетки радиатора, автоматический климат контроль, передают Наші гроші.

Предприятие Укроборонпрома купило внедорожник со стеклянной крышей за 1,6 миллиона 01

Комплектация Toyota Highlander, которую приобрело госпредприятие с "Укроборонпрома", отвечает Premium. Такие автомобили можно приобрести в автосалонах по 1,63 млн грн.

Закупку, которая не подпадает под закон "О публичных закупках", провели по допороговой процедуре. "Восток Автомир" был единственным участником. Сумма покупки соответствует ожидаемой стоимости.

Предприятие Укроборонпрома купило внедорожник со стеклянной крышей за 1,6 миллиона 02

Учредителями запорожского ООО "Восток Автомир" является Алексей Кравчун и ООО "Компания по управлению активами" Инвестгруп". Директором фирмы является Денис Сидоров.

Госпредприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им. академика А. Г. Ивченко возглавляет Игорь Кравченко.

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Джерело:  Наші гроші
авто (4126) купівля (1326) Укроборонпром (752)


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Це на 1,5% військового збору, які збирають з наших доходів.
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16.12.2020 20:44 Відповісти
С миру по нитке, нищему удавка)))
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16.12.2020 21:07 Відповісти
Зеля пришёл сажать воров в дорогие машины! Зебилы красавчики)
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16.12.2020 22:22 Відповісти
Вот и есть работа для военной прокуратуры...
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17.12.2020 11:39 Відповісти
Сейчас найомный Мустафа враз коррупционеров в оборонпроме обнаружит. Не зря же ему по 300 тыс каждый месяц отстегивают... Или зря?
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17.12.2020 11:42 Відповісти
зачем им сдужебные такие машины . каждый наверняка ездит не на тазике
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17.12.2020 11:51 Відповісти
Ну кто ж посмеет отменить "Пир во время чумы"©?
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17.12.2020 11:57 Відповісти
Вы ничего не понимаете в этом! Такой автомобиль со стеклянной крышей не роскошь, а средство для наблюдения за вражескими беспилотниками!
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17.12.2020 12:00 Відповісти

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