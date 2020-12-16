Облачные решения от Microsoft увеличили адаптивность "Дарницы" к работе в условиях пандемии, – Шимкив

Фармацевтическая компания "Дарница" внедрила облачную версию Office 365 и перенесла свои ключевые системы в облачную платформу Microsoft Azure, чтобы повысить эффективность функционирования бизнеса в новых условиях.

Об этом заявил совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, передают Українські новини.

Он подчеркнул, что компания использует самые современные решения Microsoft для создания динамической инфраструктуры, соответствующей целям трансформации бизнеса. Их преимуществами, по словам Шимкива, являются масштабируемость, безопасность и оптимальная стоимость.

Для разработки целостной стратегии цифровой трансформации с использованием решений Microsoft, "Дарница" привлекла компанию Infopulse, партнера Microsoft.

"Выбрав партнером Microsoft, мы получили доступ к самым современным цифровым технологиям. Они дают нам абсолютную свободу в управлении временем и планировании задач, взаимной работе и коммуникации с партнерами и доступе к информации. Это ценный опыт, который позволил уменьшить риски и способствовал быстрой адаптации к работе в нестабильной среде. Поэтому мы совместно с Microsoft делимся этим кейсом сейчас, когда это особенно нужно бизнесу", – рассказал Шимкив.

"Подобных практик миграции ERP системы в клауд очень мало в мире. И причина даже не в сложности реализации. На самом деле многие компании просто боятся кардинально менять свои процессы, подходы и тем более – трансформировать систему мышления в команде. Но на своем опыте мы видим, что инновации стоят усилий", – добавил председатель совета директоров Darnitsa Group.

В свою очередь, президент Infopulse Алексей Сигов заявил, что облачная платформа Microsoft Azure предоставляет "Дарнице" новый уровень возможностей для достижения максимальной производительности бизнеса.

"В рамках сотрудничества с нашими ключевыми партнерами Microsoft и SAP, мы стремимся реализовывать такие проекты, которые помогут бизнесу наших клиентов выйти на новый уровень эффективности. За несколько последних лет, мы уже помогли "Дарнице" с переходом на бизнес-платформу Offiсe 365, а также осуществили миграцию SAP в Azure – ключевой ERP системы компании, управляющей всеми основными бизнес-процессами", – добавил Сигов.

Напомним, цифровую трансформацию "Дарница" начала с внедрения Office 365, обеспечившего сотрудникам компании большую производительность и полный контроль над своими проектами. После этого "Дарница" осуществила полномасштабную миграцию системы SAP в облако Azure.

Теперь для обеспечения внутренних IТ-услуг компании сейчас нужны считанные минуты вместо дней. Это привело к 60-процентному сокращению инфраструктурных расходов и уменьшения общей стоимости проекта на 50%. Наличие облачной инфраструктуры позволяет "Дарнице" поддерживать непрерывность бизнеса и экономит время IТ-команды для стратегических проектов. А производительность IТ-систем повысилась на 30%.

На данный момент "Дарница" активно развивает технологии бизнес-аналитики и управления данными Microsoft, а также расширяет применение технологий с привлечением искусственного интеллекта и IoT.

Ранее о цифровой трансформации "Дарницы" рассказала на своем сайте компания Microsoft.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.