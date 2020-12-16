"Укрзализныця" подписала первый договор о допуске частных локомотивов на железную дорогу

"Укрзализныця" заключила первый договор в рамках внедрения пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе на отдельных маршрутов на железнодорожных путях общего пользования.

Как сообщает пресс-служба компании, первым участником пилотного проекта стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания", соответствующий договор подписан 16 декабря.

"Указанная компания была допущена к участию в проектах приказами Министерства инфраструктуры №540 и №791, которыми также были определены участки железнодорожных путей общего пользования, где компания начнет реализацию проекта", – отмечается в сообщении.

Среди них следующие участки: Стрый - Ивано-Франковск; Тернополь - Шепетовка; Шепетовка - Калиновка 1, Староконстантинов 2 - Гречаны; Староконстантинов 1 - Гречаны; Староконстантинов 2 - Калиновка 1, Староконстантинов 1 - Калиновка 1, Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны; Каменец-Подольский - Гуменцы - Балин - Дунаевцы - Ярмолинцы - Гречаны; Сосновка - Коростень; Сокаль - Клепарив.

"На основе опыта реализации этого договора будет принято решение о дальнейшем внедрении проекта допуска частных локомотивов к работе на украинском железнодорожных путях", – сообщают в "Укрзализныце".

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Как сообщалось, в конце августа Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования. Им стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания".

ООО "Украинская локомотивная компания" с уставным капиталом 3 тыс. грн основано в Киеве в ноябре 2016 года. Его бенефициаром через ООО "Инвестиционная компания "Евразия" указан директор Вячеслав Якубовский.

Как писали Наші гроші, партнером Якубовского по ООО "Украинский локомотивостроительная компания" ранее была Юлия Павличенко – основательница ООО "Максмед Интернешнл", известного ранее массовым блокированием тендеров "Укрзализныци" через АМКУ. У фирмы "Торговый дом "Синергия" Якубовского также был общий директор с ООО "Торум" из группы "Трейд Коммодити".

Все эти четыре компании прописаны в бизнес-центре "Евразия" по ул. Жилянская, 75. Там же рабочий кабинет имеет Андрей Адамовский, инвестор ООО "Трейд Коммодити" и бизнес-партнер ранее влиятельного нардепа от БПП Александра Грановского.