БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
209 0

В Украине за сутки обнаружили более 12 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружили более 12 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 17 декабря зафиксировано 12 047 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 12 939 человек, умерли от коронавируса 264 человека.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 931 751 человек, 15 996 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 548 356 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, 16 декабря сообщалось о 10 622 новых случаев коронавируса в Украине, 15 декабря медики проинформировали о 8 416 новых случаях инфицирования, 14 декабря было зафиксировано 6 451 новый заболевший.

карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 