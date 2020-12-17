В Украине за сутки обнаружили более 12 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 17 декабря зафиксировано 12 047 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 12 939 человек, умерли от коронавируса 264 человека.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 931 751 человек, 15 996 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 548 356 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, 16 декабря сообщалось о 10 622 новых случаев коронавируса в Украине, 15 декабря медики проинформировали о 8 416 новых случаях инфицирования, 14 декабря было зафиксировано 6 451 новый заболевший.