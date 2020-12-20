Хорватия на праздники запретит ездить между городами из-за коронавируса

В Хорватии вводят запрет на перемещение между регионами, который продлится с 23 декабря по 8 января, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции/

"Цель заключается в том, чтобы после Рождества и Нового года число (заражений) резко не увеличилось", - заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, передает Интерфакс-Украина.

Теперь в одном помещении смогут собраться не более двух семей, состоящих из десяти человек.

В то же время власти решили не вводить ограничения на публичные мероприятия, чтобы позволить верующим посетить рождественские богослужения 24 и 25 декабря.

"У людей есть духовная потребность ходить в церкви. Поэтому было принято решение дать возможность верующим сделать это в эти два дня", - заявил глава Хорватского института общественного здравоохранения Крунослав Капак.

По его словам, на каждого человека в церкви будет выделено по семь квадратных метров.

Такое решение вызвало противоречивую реакцию у общественности. Так, некоторые хорваты уверены, что "церковь - не единственное место, где верующие могут молиться".

В Хорватии с начала пандемии было зарегистрировано 190,2 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 3 тыс. пациентов с коронавирусом умерли, почти 170 тыс. полностью выздоровели.