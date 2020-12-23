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Пенсионный фонд перечислил по 8000 гривен помощи из-за локдауна для 270 тысяч человек

Пенсионный фонд перечислил по 8000 гривен помощи из-за локдауна для 270 тысяч человек

22 декабря Пенсионный фонд перечислил 2,24 млрд для выплаты единовременной материальной помощи 280,3 тыс. человек, которые могут потерять доходы в случае ужесточения карантинных ограничений в январе.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Как сообщалось, 14 декабря Кабинет министров через портал "Дія" начал собирать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых будет запрещена в период усиленного карантина в январе.

Кроме того, работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников через карантин, с 14 декабря также могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи. Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

Напомним, Кабинет министров решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.

Ранее Верховная Рада прияла инициированные президентом законы о выплате помощи в размере 8 000 грн гражданам, которые потеряют работу в случае введения локдауна, а также о списании налогового долга для физлиц-предпринимателей на сумму до 3,06 тыс. грн.

Автор: 

карантин (2077) Пенсійний фонд (412) COVID-19 (1689) коронавірус (3210) локдаун (49)


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А до чого тут Пенсійний фонд, призначений виключно для виплати пенсій?
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23.12.2020 14:27 Відповісти
Все логично, как для ЗЕлядей.

Дороги ремонтирует Ковидный и онкологический фонд.

ФОПам платит пенсионный фонд.

А пенсионерам и больным дедушка мороз пусть платит.
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23.12.2020 23:16 Відповісти
Да тут все логично. Деньги с фонда на Ковид-19 забрали у медиков и больных и отдали на постройку дорог в Лугандон. Пенсионный фонд забрал деньги у нищих пенсионеров и отдал владельцам предприятий. Вот такая вот логика у *нашей* власти что хочется материться и не только
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24.12.2020 02:22 Відповісти
Земрази дерибанят пенсии нищих
Украинцев ?
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23.12.2020 19:51 Відповісти
А реально?С голого еще и помощь другим...(
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23.12.2020 20:40 Відповісти
Афиганно придумано. Забрать у бедных и отдать богатым. Пенсионный фонд забрал деньги у самых бедных кто получает пенсии меньше прожиточного минимума чтобы отдать ети деньги барыгам, ФОПам и владельцам предприятий.
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24.12.2020 02:19 Відповісти

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