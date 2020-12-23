"Укравтодор" завершил строительство дороги от Борисполя до Полтавы. ФОТО

Государственное агентство автомобильных дорог Украины завершило работы на финишных отрезках автопути М-03 Киев – Харьков – Довжанский в Полтавской области протяженностью 28 км.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Уже открыто проезд обхода города Лубны (км 197–210), реконструкция которого длилась с 2012 года.

"Маршрут Киев – Харьков является еще одним долгостроем Украины. В этом году у нас вышло разморозить все строительные работы, активизировать сотрудничество с международными партнерами и обеспечить выполнение планов за бюджетные средства. В результате уже в июле мы открыли первую очередь обхода Полтавы, в ноябре – 85 км М-03 в Полтавской области, и сегодня движение открыто на последнем участке от Лубен до Полтавы. Дорога М-03 стала абсолютным чемпионом по количеству обновленных километров в рамках "Большого строительства" 2020 года", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Агентство отмечает, что дорога имеет техническую категорию I-б, при этом реконструкция охватила не только дорожное покрытие. По левому проезду построен мост через р.Сула на 204 км. По правому - этот же мост реконструирован. По левому проезду завершено строительство путепровода через железную дорогу на 208 км, по правому проезду - проведена реконструкция этого же путепровода.

Кроме того, на 28 километрах автопути М-03 смонтировали металлическое барьерное ограждение, нанесли разметку, установили новые дорожные знаки, смонтировали новые системы освещения, обустроили автобусные остановки с автопавильонами площадками, установили площадки для взвешивания большегрузных транспортных средств.





