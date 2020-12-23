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Украина отказывается от вывоза ядерного топлива на платное хранение в Россию, – глава "Энергоатома"

Украина отказывается от вывоза ядерного топлива на платное хранение в Россию, – глава

НАЭК "Энергоатом" в следующем году не планирует поставок отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с атомных электростанций Украины на хранение в Российскую Федерацию.

Об этом президент "Энергоатома" Петр Котин заявил во время посещения Запорожской АЭС, передает Интерфакс-Украина.

"Мы уже перестали отгружать ОЯТ в РФ. Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ", – сказал Котин.

По его словам, первую партию топлива на Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) ждут в мае с Южно-Украинской АЭС. До этого времени планируется решить вопрос достройки железнодорожной линии Вильча - Янов, которая подходит к ЦХОЯТ и необходима для обеспечения подъезда контейнеров с отработанным топливом.

Котин отметил, что "Энергоатом" предложил передать ему на баланс участок земли на котором расположено железнодорожное полотно, чтобы получить возможность достроить его с привлечением подрядчика.

"Рассчитываем на позитивное решение Кабинета министров. Насколько мне известно, есть уже протокольное решение. Ждем окончательного", – добавил глава "Энергоатома".

Ранее Котин отмечал, что отказ вывозить на временное хранение и переработку в РФ топливо украинских АЭС позволит "Энергоатому" сэкономить $150-200 млн в год.

Как сообщалось, "Энергоатом" 21 декабря завершил строительство первой очереди ЦХОЯТ стоимостью около 2 млрд грн. Однако для полноценного запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса нужно проложить участок железнодорожного пути Вильча - Янов в Зоне отчуждения ЧАЭС протяженностью 43 км.

Сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. Хранилище позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое в настоящее время большей частью вывозится на временное хранение в РФ. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ не пользуется лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000). Ее отработанное топливо хранится в пристанционном хранилище ОЯТ сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Енергоатом (1200) ядерне паливо (269) ядерна безпека (152) ядерні відходи (98)


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Топ коментарі
+3
Надо обрывать все связи с Мордором.
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23.12.2020 18:17
+2
а вообще , чисто по приколу как говорится ,
за удовольствие засрать рашку радиоактивными отходами, надо платить.
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23.12.2020 18:46
+2
НЕОБХОДИМО ЕГО ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ И ДЕЛАТЬ ОРУЖИЕ !!! А РОССИИ И ТАК КОНЕЦ !!!
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23.12.2020 19:41
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Надо обрывать все связи с Мордором.
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23.12.2020 18:17 Відповісти
экономия 150 - 200 млн. долларов?
а точнее нельзя? 50 лямов гуляет? или на распил?
В конечном итоге еще и радиоактивами засрут Украину!
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23.12.2020 18:42 Відповісти
Может зависить от объема.
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23.12.2020 19:12 Відповісти
Ще б відмовитися від постачань свіжого палива з Мордору, але це складніше. Але в цьому питання міжнародне співтовариство держить мордор в узді- не дозволить шантажувати непостачаннями ядерного палива
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23.12.2020 18:42 Відповісти
тому хто не в курсі- компанія "вестінгауз" вже давно диверсифікували постачання ТВС в Україну.
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23.12.2020 21:53 Відповісти
а вообще , чисто по приколу как говорится ,
за удовольствие засрать рашку радиоактивными отходами, надо платить.
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23.12.2020 18:46 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЕГО ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ И ДЕЛАТЬ ОРУЖИЕ !!! А РОССИИ И ТАК КОНЕЦ !!!
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23.12.2020 19:41 Відповісти
хочеш рахувати кожне зернятко рису, бути з голою жопою- але з атомною бомбою??? як в північній кореї?
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23.12.2020 21:54 Відповісти
В США, ФРАНЦИИ И АНГЛИИ ЕСТЬ И НЕ БЕДУЮТ !!! НЕ БУДЬ ЗОМБИ ОГРАНИЧЕННЫМ !!!
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24.12.2020 11:29 Відповісти
ну что чернобыль тепербь везде будет
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23.12.2020 21:15 Відповісти
в твоїй голові він вже давно, видно по коменту.
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23.12.2020 21:55 Відповісти
да этоже смертельный удапр по путину
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23.12.2020 21:16 Відповісти
От инициативной группы инженеров есть конструктивно-рационализаторское предложение: вместо наземных контейнеров строить воздушные дирижабли, загружать туда отходы и выкидывать их на бескрайние просторы )(уйлостана даром.
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24.12.2020 08:59 Відповісти

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