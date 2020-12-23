Украина отказывается от вывоза ядерного топлива на платное хранение в Россию, – глава "Энергоатома"

НАЭК "Энергоатом" в следующем году не планирует поставок отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с атомных электростанций Украины на хранение в Российскую Федерацию.

Об этом президент "Энергоатома" Петр Котин заявил во время посещения Запорожской АЭС, передает Интерфакс-Украина.

"Мы уже перестали отгружать ОЯТ в РФ. Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ", – сказал Котин.

По его словам, первую партию топлива на Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) ждут в мае с Южно-Украинской АЭС. До этого времени планируется решить вопрос достройки железнодорожной линии Вильча - Янов, которая подходит к ЦХОЯТ и необходима для обеспечения подъезда контейнеров с отработанным топливом.

Котин отметил, что "Энергоатом" предложил передать ему на баланс участок земли на котором расположено железнодорожное полотно, чтобы получить возможность достроить его с привлечением подрядчика.

"Рассчитываем на позитивное решение Кабинета министров. Насколько мне известно, есть уже протокольное решение. Ждем окончательного", – добавил глава "Энергоатома".

Ранее Котин отмечал, что отказ вывозить на временное хранение и переработку в РФ топливо украинских АЭС позволит "Энергоатому" сэкономить $150-200 млн в год.

Как сообщалось, "Энергоатом" 21 декабря завершил строительство первой очереди ЦХОЯТ стоимостью около 2 млрд грн. Однако для полноценного запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса нужно проложить участок железнодорожного пути Вильча - Янов в Зоне отчуждения ЧАЭС протяженностью 43 км.

Сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. Хранилище позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое в настоящее время большей частью вывозится на временное хранение в РФ. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ не пользуется лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000). Ее отработанное топливо хранится в пристанционном хранилище ОЯТ сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году.