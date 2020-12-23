Криклий предложил направить средства фонда по борьбе с коронавирусом на дотации для авиакомпаний

Министерство инфраструктуры предлагает запустить программу поддержки для украинских авиакомпаний путем предоставления помощи государственным аэропортам из Фонда борьбы с COVID-19, что позволит снизить аэропортовые сборы.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Так как у нас есть определенные ограничения по ковидным средствам, и мы не можем напрямую помогать авиакомпаниям, планируем действовать следующим образом. Мы предоставим помощь нашим государственным компаниям: аэропортам "Борисполь" и "Львов". А в дальнейшем примем программу по поддержке национальных перевозчиков в виде предоставления им скидок в рамках этих сумм поддержки, чтобы они могли пользоваться скидочными программами от аэропортов", – сказал Криклий.

Он отметил, что по этому вопросу сейчас продолжается согласование с Министерством финансов.

Министр уточнил, что средства на указанную программу господдержки будут выделены из Фонда борьбы с COVID-19, а скидки для авиакомпаний будут распространяться исключительно на аэропортовые сборы.

"Аэропорты не будут платить авиакомпаниям напрямую, но установят определенную скидку, чтобы те могли платить меньше. Таким образом, это будет некая компенсация", – пояснил Криклий.

Министр добавил, что скидки для авиакомпаний в рамках указанной господдержки будут предоставляться исходя из того, кто сколько сделал возвратных рейсов по вывозу пассажиров в Украину во время первого локдауна весной 2020 года.

"Потом уже посмотрим, получится ли расширить действие этой программы и на другой горизонт. Например, до лета или хотя бы до середины весны, когда у авиации более благополучные времена начинаются", – отметил Криклий.

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Как сообщалось, в июле 2020 году в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили, что убытки в результате приостановления авиасообщение во время карантина составляли $60 млн, а компания уволит 900 сотрудников.

В августе авиакомпания SkyUp Airlines сообщила, что получила около $30 млн убытков вследствие прекращения авиасообщения в рамках карантинных ограничений.

Карантин в Украине с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 был введен 12 марта 2020 года.

Была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 17 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

5 июня в Украине возобновили внутреннее авиасообщение, а 15 июня - международное.