Кабмин упростил получение вида на жительство для специалистов из Беларуси (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 23 декабря, принял решение, которое позволяет белорусским предпринимателям, специалистам в области IТ и инноваций, а также членам их семей, одновременно с разрешением на иммиграцию подавать обращение на получение вида на жительство.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

Он уточнил, что процедура рассмотрения и получения таких удостоверений будет осуществляться в сокращенный срок, а именно за три рабочих дня.

Как пояснили в Госслужбе миграции, отныне граждане Беларуси, которые обратились с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию как высококвалифицированные специалисты, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины, а также члены их семей (муж, жена, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители), смогут сразу с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию подать заявление на оформление вида на жительство.

"Вид на жительство будет оформлен на весь период рассмотрения их заявления на получение разрешения на иммиграцию, что даст им возможность свободно пересекать государственную границу Украины в течение времени пока будет рассматриваться их заявление на иммиграцию", – уточнили в ведомстве.

При этом, такой порядок будет временным и продолжит действовать до 31 декабря 2021 года.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 2 октября подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Согласно указу, Кабинет министров должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины для граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

В октябре Кабмин разрешил гражданам Беларуси, которые уже находятся в Украине на законных основаниях, подавать документы на оформление вида на жительство без выезда за пределы страны в связи с изменением цели въезда.