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Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" с прибылью 11,5 миллиарда и ростом зарплат вдвое

Кабмин утвердил финплан

Кабинет министров утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 23 декабря.

Согласно пояснительной записке к проекту решения, проект финплана предусматривает получение компанией чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в размере 112,02 млрд грн. Чистая прибыль компании запланирована в размере 11,49 млрд грн, выплаты в польщу государства составят 58,13 млрд грн.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко в ходе заседания Кабмина высказал ряд замечаний к документу, которые не были учтены при его подготовке.

В частности, по мнению Марченко, предусмотренная финпланом прибыль компании не согласовывается с тем, что по итогам трех кварталов "Нафтогаз" декларировал консолидированный убыток.

Кроме того, глава Минфина призвал пересмотреть как доходную, так и расходную части финплана с учетом выводов Госаудитслужбы, а также объемы резервирования по сомнительным долгам.

"Необходимо пересмотреть фонд платы труда. Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза и расходов на оплату труда одного работника. На 56% – для членов правления, на 85% – для сотрудников, Средняя заработная плата также существенно вырастет", – отметил Марченко.

Как сообщалось, накануне "Нафтогаз" объявил о завершении взаиморасчетов между госбюджетом, НАК и "Укрнафтой" по ранее утвержденной отдельными законами схеме.

В рамках ее реализации Министерство энергетики выплатило НАК "Нафтогаз Украины" 32,2 млрд грн компенсации за поставки газа в 2015-2019 годах в рамках режима специальных обязанностей (ПСО). В свою очередь "Нафтогаз" перечислил "Укрнафте" 36,1 млрд грн в качестве отплаты за газ, в том числе будущей добычи, а "Укрнафта" погасила 28,9 млрд грн налогового долга, возникшего под руководством близкого к Игорю Коломойскому менеджмента.

Напомним, группа "Нафтогаз" за девять месяцев 2020 года получила убыток в 17 млрд грн по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 году.

Кабинет министров на заседании в среду, 23 декабря, одобрил законопроект, который призван разблокировать "большую приватизацию" в 2021 году.
Консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за первое полугодие составил 11,5 млрд грн.

Автор: 

Кабмін (7756) Нафтогаз (3321) Коболєв Андрій (504) фінплан (150)


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Топ коментарі
+5
Как же так нужно воровать, чтобы крупнейший монополист страны закончил год с убытком 17 млрд? Этот ублюдок Коболев со своим правлением просто берега потеряли.
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23.12.2020 15:14
+2
Слов нет, официальная зарплата Витренко в Нафтогазе составила 56 миллионов за 2019 год, но им мало и хотят еще поднять, и ладно бы еще было за что но ведь там одни убытки. Вот как можно получить 19 млрд убытка если они тупо перепродают украинский и импортный газ, да еще и за транзит получают, это же еще постараться надо.
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23.12.2020 17:12
+2
Хай горить той Нефтегаз в аду синім полум'ям,разом із Коболєвим і наглядовою радою а також міліонними зарплатами.Все ніяк не нажируться "черти окоянные".
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23.12.2020 17:42
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Как же так нужно воровать, чтобы крупнейший монополист страны закончил год с убытком 17 млрд? Этот ублюдок Коболев со своим правлением просто берега потеряли.
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23.12.2020 15:14 Відповісти
При Порошенко Нафтогаз во главе с Коболевым работал с прибылью, а при зебиле с тем же Коболевым - в убыток. Проблема тут явно не в Коболеве. А то, что зебил и Беня с рукой в его жопе спят и видят, как бы всунуть туда своих людей, то становится понятно, почему Нафтогаз вгоняют в убытки.
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23.12.2020 23:55 Відповісти
Слов нет, официальная зарплата Витренко в Нафтогазе составила 56 миллионов за 2019 год, но им мало и хотят еще поднять, и ладно бы еще было за что но ведь там одни убытки. Вот как можно получить 19 млрд убытка если они тупо перепродают украинский и импортный газ, да еще и за транзит получают, это же еще постараться надо.
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23.12.2020 17:12 Відповісти
Спроси у зебила, откуда там убытки. При "папиредниках" Нафтогаз с теми же управленцами давал хорошую прибыль.
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23.12.2020 23:57 Відповісти
Хай горить той Нефтегаз в аду синім полум'ям,разом із Коболєвим і наглядовою радою а також міліонними зарплатами.Все ніяк не нажируться "черти окоянные".
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23.12.2020 17:42 Відповісти
Заплати лучше на 30% больше Фирташу, ему на поесть не хватает.
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23.12.2020 23:58 Відповісти
ну ти і тварина.
Іди купуй газ у фірташа по 10 грн. Ах точно ти же і купуєш у нього.
Нафтогаз своїм клієнтам продає газ по 6 грн.
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30.12.2020 20:33 Відповісти
в канун праздников воспринимается как страшные сказки,но увы это суровая правда жизни при квартальных недоумках.
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23.12.2020 17:49 Відповісти
почувствуйте разницу пенсия 2100 и зарплата 4.6 !!!!!! миллиона(((
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23.12.2020 19:37 Відповісти
"Кабинет министров утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год."

"Чистая прибыль компании запланирована в размере 11,49 млрд грн, выплаты в польщу государства составят 58,13 млрд грн."

Наркоманы статью писали??
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23.12.2020 21:58 Відповісти
Чтоб вы подавились, ворье. Чтоб вы с**** на воздух взлетели вместе со своим Коболевым и Нафтогазом.
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23.12.2020 22:21 Відповісти
Тут ахметовские *експерды* постоянно сравнивают цены на газ и електроенергию с европейскими. А что в Европе госслужащие тоже получают зарплату миллионы в месяц?
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23.12.2020 22:22 Відповісти
Роботягам буровикам нефтяникам 2 года зарплату ни повышают, ни индексируют, везде ложь и брехня, грыбуть только себе в одно рыло миллионами и плачут что нету денег.
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23.12.2020 22:47 Відповісти
, кщ при нинішніх цінах на газ Нафтогаз показує збитки, то зебілам потрібно просто напрудити мізки, щоб зрозуміти, які будуть ціни, щоб Нафтогаз отримав прибуток. І хто ці ціни буде платити.
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24.12.2020 00:19 Відповісти
Я ясновидящий дед.
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24.12.2020 03:42 Відповісти
Нафтогаз сейчас в убытке, продает газ населению по 6,5 потом поставят нормальную цену и заживут как олигархи))
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24.12.2020 09:10 Відповісти
За листопад в платіжці -8.87грн плюс транспортування..........приватний сектор.Держава частково компенсує...
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24.12.2020 13:09 Відповісти
Будет так: зарплату поднимут себе в 2 раза, а вместо прибыли сделается убыток. Так все гос.предприятия уже научились. Потом любую проверку купят за за счет дополнительной части зарплаты.
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24.12.2020 12:07 Відповісти
Померлим українцям, в помешканнях яких ніхто не проживає, продовжують надходити платіжки за Нібито доставку газу. Такі ж платіжки надходять і тим, хто з різних причин не проживає у своїх будинках та квартирах, тобто газом взагалі не користується!!! Продажна корумпована влада разом з ненажерливими олігархами обкрадають українців та чинять геноцид українського народу!!! Мільярдери стають ще багатшими, а зубожілі українці - ще біднішими!!!
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28.12.2020 22:11 Відповісти

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