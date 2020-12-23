Кабмин инициировал выход Украины из договора СНГ о защите прав потребителей

Кабинет министров Украины на заседании 23 декабря поддержал проект закона "О выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей".

Об этом сообщил постоянный представить Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

"Правительство продолжает системную работу по выходу Украины из договоров СНГ. Так, на сегодняшнем заседании Кабмин поддержал проект закона "О выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей" и проект соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины", - написал Мокан.

Документом предлагается выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей от 25 января 2000 года, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ и ратифицированного законом Украины от 7 марта 2002 года №3102-III.

"Выход из данного Соглашения будет способствовать защите национальных экономических интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил Мокан.