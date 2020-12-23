СБУ купило для нужд обороны микроавтобус Hyundai в топовой комплектации за миллион
Департамент хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины договорился с ООО "Автоберег" о приобретении автомобиля Hyundai H-1 Business за 1,07 млн грн.
Соответствующий договор от 23 декабря опубликован в системе ProZorro.
Согласно данным в системе Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляла 1,12 млн грн.
Торги состоялись по переговорной процедурой, которую в СБУ объяснили нуждами обороны.
Согласно условиям тендера, СБУ должно получить черный Hyundai H-1 2.5 AT 2020 года выпуска в топовой комплектации Business до 28 декабря.
Как сообщалось, ранее Служба безопасности Украины отказалась раскрыть данные о закупке автомобилей в 2019-2020 годах, назвав их "информацией с ограниченным доступом".
Джерело: ProZorro
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