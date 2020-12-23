Кабмин внес изменения в Стратегию развития морских портов на период до 2038 года
Кабинет министров Украины внес изменения в Стратегию развития морских портов страны на период до 2038 года.
Соответствующее решение было принято на заседании 23 декабря.
"Основой планирования развития портовой отрасли является Стратегия развития морских портов Украины на 25 лет. В связи с завершением краткосрочного (до 2018 года) периода функционирования и развития морпортов, аннексией Автономной Республики Крым и закрытием пяти морских портов Украины, геополитическим конфликтом на востоке Украины, переориентацией и изменением номенклатуры грузов, а также принятием распоряжения Кабинета министров от 30 мая 2018 года №430 Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года, возникла необходимость в актуализации положений Стратегии развития морских порто Украины на период до 2038 года, утвержденной распоряжением Кабинета министров от 11 июля 2013 года № 548", - говорится в пояснительной записке к документу, передает Интерфакс-Украина.
Согласно тексту документа, проект акта предусматривает внесение изменений в Стратегию путем изложения ее в новой редакции, которая имеет, в частности, такие направления функционирования и развития морских портов: оптимизация системы управления портовой отраслью; сбалансированное развитие и эффективное использование портовых мощностей; улучшение сервиса в морских портах.
В рамках реализации приоритетных направлений предусматривается выполнение ряда мер для достижения таких результатов:
- внедрение модели управления "порт-лендлорд", согласно которой администрация морпорта имеет право предоставлять инвесторам объекты портовой инфраструктуры и земельные участки для строительства. Инвесторы имеют право оперировать построенными терминалами на протяжении определенного времени, после окончания которого могут или продолжить действие договора, или вернуть земельный участок вместе с терминалом;
- обновление основных фондов государственных стивидорных компаний за счет инвестиционных средств, привлеченных, в частности на условиях государственно-частного партнерства;
- гармонизация планов развития припортовой инфраструктуры, внутренних водных путей и пропускной способности морпортов с программами развития транспортной инфраструктуры общегосударственного и местного уровня;
- внедрение информационной системы "Морское окно" с дальнейшей ее интеграцией с информационными системами контролирующих органов;
- интеграция украинского сегмента с европейской системой SafeSeaNet и прочее.
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