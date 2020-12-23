Кабмин внес изменения в Стратегию развития морских портов на период до 2038 года

Кабинет министров Украины внес изменения в Стратегию развития морских портов страны на период до 2038 года.

Соответствующее решение было принято на заседании 23 декабря.

"Основой планирования развития портовой отрасли является Стратегия развития морских портов Украины на 25 лет. В связи с завершением краткосрочного (до 2018 года) периода функционирования и развития морпортов, аннексией Автономной Республики Крым и закрытием пяти морских портов Украины, геополитическим конфликтом на востоке Украины, переориентацией и изменением номенклатуры грузов, а также принятием распоряжения Кабинета министров от 30 мая 2018 года №430 Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года, возникла необходимость в актуализации положений Стратегии развития морских порто Украины на период до 2038 года, утвержденной распоряжением Кабинета министров от 11 июля 2013 года № 548", - говорится в пояснительной записке к документу, передает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту документа, проект акта предусматривает внесение изменений в Стратегию путем изложения ее в новой редакции, которая имеет, в частности, такие направления функционирования и развития морских портов: оптимизация системы управления портовой отраслью; сбалансированное развитие и эффективное использование портовых мощностей; улучшение сервиса в морских портах.

В рамках реализации приоритетных направлений предусматривается выполнение ряда мер для достижения таких результатов: