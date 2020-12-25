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Новини Інновації в енергетиці
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Компании из Бельгии и Омана построят крупный завод по производству зеленого водорода

Компании из Бельгии и Омана построят крупный завод по производству зеленого водорода

Бельгийская инжиниринговая компания DEME Concessions и OQ Alternative Energy, подразделение национальной нефтяной компании Омана OQ, планируют построить электролизный завод мощностью 250-500 МВт для производства зеленого водорода или его производных, таких как зеленый аммиак.

Предприятие планируется разместить в портовом городе Дукм, который расположен на берегу Аравийского моря, в сотрудничестве с Государственным управлением особых экономических и свободных зон (OPAZ).

Этот проект направлен на стимулирование инвестиций в возобновляемые и альтернативные источники энергии, а также способствует достижению целей, предусмотренных государственной стратегией Oman Vision 2040.

В DEME говорят, что проект "Hyport Duqm Green Hydrogen" внесет значительный вклад в декарбонизацию региональной промышленности Омана, а также обеспечит экологически чистым водородом Европу. Предусмотренная мощность электролизеров может быть увеличена после первого этапа. 

Джерело:  fuelcellsworks
Бельгія (101) Оман (16) водень (166) водневе пальне (114)


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Что такое, мать вашу, "зелёный" водород?
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25.12.2020 12:35 Відповісти
"зелёный" водород? это водород, полученный с с применением "зелёных" технологий- то есть без сжигания топлива для получения электроэнергии, необходимой для электролиза воды, при котором собственно и происходит добыча водорода из воды
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23.07.2021 11:14 Відповісти

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