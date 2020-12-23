"Газпром" проиграл апелляцию в споре с польской PGNiG на $1,5 миллиарда

Апелляционный суд в Стокгольме 23 декабря отклонил жалобу российских ПАО "Газпром'' и ООО "Газпром экспорт" на частичное решение Стокгольмского арбитража, вынесенного в рамках процесса о пересмотре цены на газ, поставляемый в Польшу по так называемому "Ямальскому контракту".

Как сообщает пресс-служба польского нефтегазового концерна PGNiG, решение Апелляционного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Жалоба "Газпрома" касалась частичного решения Стокгольмского арбитражного суда от 29 июня 2018 года, которым суд подтвердил право PGNiG требовать снижения цен на газ по контракту с российским монопольстом.

При этом суд продолжает производство по жалобе "Газпрома" на окончательное решение суда, по которому "Газпром" выплатил PGNiG $1,5 млрд переплаты за поставленный газ.

PGNiG отмечает, что эта жалоба "Газпрома" также не обоснована и должна быть отклонена.

Как сообщалось, в июле "Газпром" выплатил польскому покупателю PGNiG $1,61 млрд переплаты за газ по решению Стокгольмского арбитража.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд кубометров в год. Договор действует до 2022 года.

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с 1 ноября 2014 года. PGNiG и "Газпром экспорт" ранее в июне подписали дополнение к договору на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" от 1996 года, согласовав срок выплаты ретроактивного платежа до 1 июля.

"Газпром" и "Газпром экспорт" 29 мая обжаловали в суде округа Свеаокончательное решение арбитражного трибунала. Впрочем, PGNiG уже комментировала, что апелляция рассматривает данное дело только с процедурной точки зрения, и невозможно изменить решение по существу.