Чиновник Минобороны купил квартиры для военных по завышенным на 20 миллионов ценам, – ГБР

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщает пресс-служба ГБР, действия чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

"По предварительной информации, начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ в 2018 году во время подачи заявки на проведение конкурса по закупке 63 квартир на условиях долевого участия и на вторичном рынке в регионах Украины искусственно завысил предельную стоимость за 1 квадратный метр для города Харьков. Таким образом при заключении 63 договоров купли-продажи была искусственно завышена предельная стоимость цены в интересах субъектов хозяйствования", – сказано в сообщении.

По оценке следствия, в результате таких действий более 20 млн грн были уплачены безосновательно.

Как сообщалось, ранее подозреваемый по делу о завладении средствами Нацгвардии при обмене квартир бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. После бегства Виктора Януковича и Захарченко в Россию в 2014-2018 годах Татаров работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.