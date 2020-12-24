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Кабмин разрешил ресторанам и барам работать в новогоднюю ночь до утра
Рестораны, кафе и другие заведения общепита смогут работать в новогоднюю ночь не до 1:00, как ранее предполагалось, а до 7:00.
Соответствующее изменение в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря правительство внесло постановлением №1301 от 23 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.
В другое время действия карантина, продленного до конца февраля, работа общепита запрещена с 23:00 до 7:00 следующего дня. А в период более строго карантина с 8 по 24 января включительно рестораны и кафе смогут работать только на вынос по адресной доставке.
Джерело: Интерфакс-Украина
Топ коментарі
+7 Vad Gross
показати весь коментар24.12.2020 13:46
+5 Aleksandr Ermak
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+3 OLeg Andriyenko
показати весь коментар24.12.2020 14:23
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"А на моїй вулиці помер лікар."
Від чого? чим підтверджено діагноз?
"Також помер мій молодий ще клієнт, його дружина все ще лікується. Лише два дні тому з лікарні в писали тітку з чоловіком. Чоловік був на кисневі підтримці."
До чого тут ковід? Може, Ви будете доводити, що до 2020 року люди пневмонією не хворіли? Але в реальності кожного року від пневмонії помирає кілька мільйонів людей, незалежно від того, є в зомбоящику "ковід" чи немає.
З яким "таким" мисленням?
Що ти мелеш? Імбецил.