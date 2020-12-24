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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмин разрешил ресторанам и барам работать в новогоднюю ночь до утра

Кабмин разрешил ресторанам и барам работать в новогоднюю ночь до утра

Рестораны, кафе и другие заведения общепита смогут работать в новогоднюю ночь не до 1:00, как ранее предполагалось, а до 7:00.

Соответствующее изменение в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря правительство внесло постановлением №1301 от 23 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.

В другое время действия карантина, продленного до конца февраля, работа общепита запрещена с 23:00 до 7:00 следующего дня. А в период более строго карантина с 8 по 24 января включительно рестораны и кафе смогут работать только на вынос по адресной доставке.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7759) карантин (2077) ресторани (147) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+7
ковид - 19 ласково ухмыльнулся...
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24.12.2020 13:46
+5
зэбилы скоро должны повыздыхать
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24.12.2020 13:50
+3
"КМ разрешил работать до утра"-ну,если на пару недель после нового года отменить тестирование на covid,тогда можно усьо открыть на время праздников-все равно заболевших "не будет".а,если серьёзно,то зелень продолжает потакать человеческим слабостям и идиотизма,набирая очки на пиаре.придурки!!
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24.12.2020 14:23
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ковид - 19 ласково ухмыльнулся...
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24.12.2020 13:46 Відповісти
зэбилы скоро должны повыздыхать
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24.12.2020 13:50 Відповісти
Да... я вот тоже подозреваю что подобное делается для их ликвидации.
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24.12.2020 14:38 Відповісти
Від чого? Від вірусу з летальністю 0,2%?
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24.12.2020 22:46 Відповісти
😊 Ну, ви применшили летальність навіть за Ляшком у десять разів. А якщо взяти до уваги, що Ляшко - відомий фантаст і маніпулятор, то й у цілих 15.
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24.12.2020 23:10 Відповісти
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

нічого не применшено, навіть завищено
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25.12.2020 13:29 Відповісти
Добре, що ви спостерігаєтете за КОВІДОМ в інтернеті. А на моїй вулиці помер лікар. Також помер мій молодий ще клієнт, його дружина все ще лікується. Лише два дні тому з лікарні в писали тітку з чоловіком. Чоловік був на кисневі підтримці. Все було настільки погано, що моя родина навіть не вибрала ялинку. Важко пояснити сито у, що таке голод.
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25.12.2020 17:29 Відповісти
Якщо вірити тестам (а це робити не варто), ковідом я перехворіла. Вистачило однієї таблетки парацетамолу. Тому Ваша гіпотеза про "спостерігаєтете за КОВІДОМ в інтернеті" одразу потрапляє на смітник.

"А на моїй вулиці помер лікар."

Від чого? чим підтверджено діагноз?

"Також помер мій молодий ще клієнт, його дружина все ще лікується. Лише два дні тому з лікарні в писали тітку з чоловіком. Чоловік був на кисневі підтримці."

До чого тут ковід? Може, Ви будете доводити, що до 2020 року люди пневмонією не хворіли? Але в реальності кожного року від пневмонії помирає кілька мільйонів людей, незалежно від того, є в зомбоящику "ковід" чи немає.
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25.12.2020 18:47 Відповісти
Сподівпюся, ви таки познайомитись з КОВІДом, як і я у червні. Тому на відміну від вас я знаю, що це таке. Раджу вам прочитати у Біблвї про Фомуне віру чого. Бо таких лікує лише факт особистого знайомства з проблемою.
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26.12.2020 00:11 Відповісти
Та я вже перехворіла, кажу ж. У 95% інфікованих взагалі ніяких симптомів немає. А Ви, певно, ведете нездоровий спосіб життя. Успішної вакцинації.
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26.12.2020 00:31 Відповісти
Ви завжди такі висновки робите про людей, яких не знаєте? Не палю, не вживаю алкоголь, багато працюю фізично, на день роблю не менше 10000 кроків. Ви - заангажована особа, яка створила собі ілюзії і в цих іллюзіях живе. Моя сестаи-лікар-терапевт, підчепила на роботі. Тітка-лікар-офтальмолог, підчепила на роботі. У моїй родині жінки не вживають алкоголю і не палять. Тому краще коментуйте власний спосіб життя.
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26.12.2020 09:35 Відповісти
Так, завжди. Бо є правила, тренди, статистика (реальна, а не "офіційна"). Тому, Ви або брешете, або унікум (щодо захворювання ковідом).
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26.12.2020 09:48 Відповісти
Ясно, жертва статистики і трендів. От тренди і статистика говорять що жінки з таким ми ленн, м, як ваше, є самотніми, не вміють готувати і підробляють проституцією. Це правда, чи ви - унікум? 😁
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26.12.2020 10:06 Відповісти
Жертва?
З яким "таким" мисленням?
Що ти мелеш? Імбецил.
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26.12.2020 10:08 Відповісти
Не можу назвати вас тактовною, але відсутність матюків робить з вас майже леді! 😁 У вас айже хороше виховання. 😂
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26.12.2020 10:14 Відповісти
"КМ разрешил работать до утра"-ну,если на пару недель после нового года отменить тестирование на covid,тогда можно усьо открыть на время праздников-все равно заболевших "не будет".а,если серьёзно,то зелень продолжает потакать человеческим слабостям и идиотизма,набирая очки на пиаре.придурки!!
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24.12.2020 14:23 Відповісти
У европейських піндосів (де все наше керівництво живе, ростить потомство і збирається транжирити наші гроші) на наворічну ніч коменданський час, у нас же "дайте кварталу заробити", бариги.
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24.12.2020 16:33 Відповісти
А потом, кто в ковид-отделение, а кто и сразу в очередь в морг.
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24.12.2020 18:09 Відповісти
У 95% інфікованих навіть симптомів ніяких немає, але виродки акцентують увагу на смертях і моргах.
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24.12.2020 22:45 Відповісти
Все буде Велюр....
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24.12.2020 18:32 Відповісти
то вже якось визначтесь. чи гуляєм по кабаках- чи ні, чи дотримуємось карантину- чи ні, чи загроза для нас ковід- чи ні? хоча що запитувати у нас же "какая разница"
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24.12.2020 19:59 Відповісти
Забули написати, відкрито за проханням керівництва ресторану "Велюр".
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24.12.2020 21:46 Відповісти
Коля-котлета рулит.)))))))
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24.12.2020 23:03 Відповісти
А я-то думал, с чего бы это метрдотели всея незалежной от всеобщего ликования впали в экстаз.
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24.12.2020 22:07 Відповісти
Таки ФОПы продавили немного власть.
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24.12.2020 23:07 Відповісти
Молодцы. А через неделю сразу все на локдаун и в больницы просить кошмарить врачей
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24.12.2020 23:11 Відповісти
Ну...с другой стороны. Сгорел сарай гори и хата. Да и естественный отбор никто не отменял. Дело такое. Плохо что от них хрен изолируешься особенно в городе. Владельцам и посредникам ритуальных услуг конечно в кайф. Только осенью в крематорий были очереди как в мавзолей. В феврале ваще жир будет. Они озолотятся.
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25.12.2020 11:52 Відповісти
Фото - агонь, дама в красном приглашает кавалеров)
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25.12.2020 13:42 Відповісти
Ну это чисто по нашему " Сгорел сарай, гори и хата". Что бы еще разрешить " пир во время чумы". Один только вопрос - Кто за все это ответит. Министр здравоохранения и премьер которых отправят в почетную отставку списав на них все ( типа они там что то решают, говорящие головы).
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25.12.2020 14:27 Відповісти

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