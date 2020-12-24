Крупные сети АЗС подняли цены на бензин и дизтопливо на 30 копеек

Крупные сети АЗС в период с 17 по 24 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 копеек за 1 литр.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает encorr.

В частности, все виды топлива на станциях WOG подорожали на 80 коп/л: бензин марки А-92 подорожал до 27,79 грн/л, А-95 - до 28,79 грн/л, ДТ - до 27,79 грн/л. В сети ОККО цены выросли на 75 коп/л: "двойка" и ДТ - до 27,74 грн/л, "пятерка" -28,74 грн/л.

Топливо в сети AMIC подорожало в среднем на 51-63 коп./л: А-92 - до 25,62 грн/л, А-95 - до 26,62 грн/л, ДТ - до 25,43 грн/л. "БРСМ-Нафта" в среднем подняла цены на бензины на 20 коп./л, ДТ - на 15 коп./л.

На станциях "Параллель" все виды топлива подорожали на 76 коп./л: А-92 - до 27,08 грн/л, А-95 - до 28,08 грн/л, ДТ - до 27,08 грн/л. На 30 коп./л в среднем подняла цены сеть UPG.

На заправках Glusco, KLO,BVS, Chipo, Marshal, SUN OIL, Mango и Motto цены на топливо выросли на 10-60 коп./л.

В "А-95" отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 24 декабря составила 24,01 грн/л, А-95 подорожал до 25,05 грн/л, ДТ - до 24,39 грн/л.

Таким образом, средний недельный рост цен составил по Украине 26-27 коп./л.

Топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина - рост цен в Европе. С начала ноября по 18 декабря цены на бензин в Европе выросли на $111/т (33%), на ДТ - на $126/т (41%). Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро с 33,4 до 34,2 грн/евро. В евро в Украине установлены акцизы.