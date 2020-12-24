Авторы исследования о миллионах гектаров нелегальных посевных площадей опровергли свои данные (обновлено)

Компания EOS Data Analytics признала ошибку в данных своего исследования, согласно которым почти 6 млн. гектаров угодий пшеницы и ячменя не отражены в официальной статистике.

В пресс-службе EOS Data Analytics пояснили, что ранее опубликовали исследование с "не совсем верными данными из-за неправильного подсчета пиар специалистом разных временных периодов".

В исследовании сравнивались показатели "Укрстата" и спутниковых данных, на основании которых авторы исследования пытались проанализировать теневой рынок земли.

EOS Data Analytics входит в вертикально интегрированную спутниковую группу EOS и является частью инвестиционного портфеля Noosphere Ventures. Компания специализируется на разработках спутникового мониторинга и анализа данных с орбиты.