Прокуратура в ночь перед судом передала дело Татарова ведомству друга Зеленского (обновлено)

Заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко в ночь на 24 декабря передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Службе безопасности Украины, которую возглавляет друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований была сделана прокурором в 23:42.

"Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи", – подчеркивается в заявлении.

При этом сегодня Высший антикоррупционный суд должен избрать Татарову меру пресечения. Следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

"Чтобы исключить избрании меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра. Поэтому, вместо защиты интересов государства, которое понесло убытки из-за действий подозреваемого, Офис генерального прокурора фактически встал на его личную защиту", – подчеркивается в заявлении.

НАБУ напоминает, что закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные Бюро, в другие органы досудебного расследования.

"Таким образом Офис генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины", – заявляют в НАБУ.

При этом детективы НАБУ имеют доказательства того, что заместитель руководителя Офиса президента, в прошлом – топ-менеджер государственной компании "УкрБуд" – причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.

В НАБУ напомнили, что 1 декабря, накануне сообщение о подозрении Татарову, генеральный прокурор Ирина Венедиктова без изучения материалов уголовного производства и при отсутствии каких-либо правовых оснований изменила группу прокуроров, отсрочило сообщение о подозрении должностному на 17 дней.

Позже в Офисе генпрокурора заявили, что решение Офиса генерального прокурора о передаче расследованиях дела о хищениях имущества в Нацгвардии принято на основании решения Печерского районного суда Киева от 14 декабря 2020 года по жалобе стороны защиты, которое оставлено без изменения определением Верховного суда.

В свою очередь в САП обратили внимание на то, что судья постановил обязать генпрокурора принять решение об изменении подследственности по делу вопреки ст. 36 УПК Украины.

"То есть, суд обязал генерального прокурора провести действие, которое генеральный прокурор как должностное лицо не имеет полномочий осуществлять", – подчеркивается в заявлении.

В САП отмечают, что при таких обстоятельствах Офису генпрокурора следовало бы обратиться к следственному судье с просьбой разъяснить решение, а не выполнят решение суда в нарушение закона.

"Сам факт того, что к следственному судье не обратились с просьбой о разъяснении, также свидетельствует об особом и нетипичном характере действий руководства Офиса генерального прокурора в данном деле", – подчеркнули в САП.

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Как сообщалось, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Однако 14 декабря судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк по ходатайству адвоката одного из фигурнатов дела обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать у НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) дело Татарова и передать его другому органу. Ранее Сергей Вовк аналогичным образом принимал решения в интересах других фигурантов расследований НАБУ.

Такое решения 14 декабря принял следственный судья Печерского райсуда Сергей Вовк, Источник:

Напомним, ранее подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

Тем временем журналисты выяснили, что компания, совладельцем которой является тесть Татарова, получила в Киеве землю под застройку сразу после назначения Татарова заместителем главы Офиса президента.

Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. После бегства Виктора Януковича и Захарченко в Россию в 2014-2018 годах Татаров работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.