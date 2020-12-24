Зеленский подписал закон о признании европейской регистрации кормов для домашних животных

Президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течении четырех лет ввозить в Украину зарегистрированные в ЕС добавки для производства кормов для домашних животных без отдельной их регистрации в Украине.

Как сообщает пресс-служба президента, это решение также распространяется и на фасованные корма, изготовленные с использованием кормовых добавок, зарегистрированных в Евросоюзе.

Также в течение четырех лет со дня вступления в силу закона разрешаются производство, ввоз или пересылка на таможенную территорию Украины, оборот и использование готовых кормов, премиксов и кормовых добавок, зарегистрированных в соответствии с законом "О ветеринарной медицине", при условии наличия действительных регистрационных удостоверений.

"Этот закон позволит решить проблему с сокращением предложения на рынке кормов, которое возникло из-за неполноценной работы системы государственной регистрации кормовых добавок, и, как следствие – избежать значительных экономических потерь для субъектов хозяйствования", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 2 декабря. Авторы обосновывали необходимость его принятия тем, что принятый еще в 2017 году закон "О безопасности и гигиене кормов" ввел новую систему регистрации кормовых добавок в Украине, однако она до сих пор не создана. Из-за этого рынок кормов мог столкнуться с трудностями из-за невозможности проведения государственной регистрации кормовых добавок, применяемых в их составе.