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Госгеонедр выставила 15 участков недр на второй аукцион в 2021 году

Госгеонедр выставила 15 участков недр на второй аукцион в 2021 году

Государственная служба геологии и недр Украины объявила на 11 февраля проведение второго аукциона в 2021 году, на который выставлены разрешения на разработку 15 участков недр с залежами полезных ископаемых, общая начальная цена которых составляет около 11 млн грн.

Об этом сообщил глава Госгеонедр Роман Опимах в Facebook.

По словам Опимаха, среди лотов - подземные минеральные и питьевые воды, янтарь, торф, каменный уголь, кварцевый песок, песчаник, песчано-гравийное сырье, известняк, сапонит и пегматит.

Лоты будут проданы путем открытых торгов на платформе ProZorro в режиме реального времени. Большинство лотов номинировано недропользователями, уточнил глава ведомства.

Опимах напомнил, что теперь каждый желающий сможет предложить объект для выставления на торги, далее Госгеонедра обработают запрос и направят пакет документов на согласование в Минприроды, после чего будет объявлен очередной аукцион.

Ранее Госслужба геологии и недр Украины назначила на 12 января первый аукцион 2021 года, на который также выставила 15 лотов с общей стартовой ценой свыше 28 млн грн.

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Джерело:  Facebook
аукціон (1341) видобуток (1766) Держгеонадр (349) надра (32)


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