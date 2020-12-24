Степанов объяснил решение продлить работу ресторанов на Новый год до утра

Кабинет министров принял решение продлить работу ресторанов и баров в новогоднюю ночь до утра, поскольку установленное ранее ограничение их работы до 1 часа ночи все равно бы не соблюдалось.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в Минздрав поступало много обращений с просьбой отменить ограничение работы заведений.

"Решение правительства касается исключительно времени работы общепитов, остальные ограничения остаются… Вряд ли все рестораны начнут закрываться в 1:00 ночи. Мы понимаем, что кто-то будет работать до 2:00 и т.д.", – сказал Степанов.

В то же время министр отметил, что запрет на работу заведений общественного питания с 8 по 24 января является оправданным, поскольку в общепитах самый высокий риск инфицирования.

"Мы знаем, как будет расти заболеваемость, какие факторы влияют на рост. Уместно было бы вообще не проводить празднования по ресторанам, риск инфицирования в заведениях общественного питания является самым высоким",– сказал Степанов.

При этом министр отметил, что необходимости полностью закрывать общественный транспорт нет, поскольку ограничения, которые вводятся, приведут к существенному сокращению количества пассажиров

Как сообщалось, Кабмин разрешил ресторанам, кафе и другим заведениям общепита работать в новогоднюю ночь до 7:00. В другое время действия карантина, продленного до конца февраля, работа общепита запрещена с 23:00 до 7:00 следующего дня. А в период более строго карантина с 8 по 24 января включительно рестораны и кафе смогут работать только на вынос по адресной доставке.