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"Укравтодор" открыл первый участок нового моста через Днепр в Запорожье. ФОТО

В четверг, 24 декабря, при участии президента Владимира Зеленского было открыто движение по части нового Запорожского моста, из района Бабурка на остров Хортица через Старый Днепр (Балковый мост).

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", в связи с открытием проезда частью Балкового моста, транспорт в Запорожье двигаться по-другому.

Так, теперь с острова Хортица движение будет осуществляться по мосту Преображенского, а в направлении Хортицы – черед Балковый мост.

Укравтодор открыл первый участок нового моста через Днепр в Запорожье 01

"Разделение транспортного потока станет первым шагом к решению проблемы с пробками в Запорожье и к обеспечению качественного и надежного сообщения между Левобережьем и Правобережьем Украины на юго-востоке", – отмечается в сообщении.

В "Укравтодоре" отметили, что на участке моста между районом Бабурка и островом Хортица построена часть моста шириной три полосы в одном направлении, сооружение второй части для обеспечения движения в обе стороны продолжается. Строительство продолжения моста в Кривой бухте находится на стадии сбора металлических конструкций.

Укравтодор открыл первый участок нового моста через Днепр в Запорожье 02

Автор: 

Запоріжжя (512) Зеленський Володимир (2513) міст (387) Укравтодор (724)


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