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Кабмин передал выдачу лицензий на торговлю алкоголем и сигаретами региональным органам Налоговой

Кабмин передал выдачу лицензий на торговлю алкоголем и сигаретами региональным органам Налоговой

Лицензии на оптовую торговлю подакцизными товарами будут выдавать региональные подразделениях Государственной налоговой службы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 23 декабря, сообщает пресс-служба Министерства финансов

В частности, территориальным органам ГНС предоставлены полномочия по лицензированию оптовой торговли спиртом этиловым, алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями используемых в электронных сигаретах и ​​горючим.

При этом виды хозяйственной деятельности, лицензирование которой осуществляют контролирующие органы, дополняется деятельностью по производству, оптовой и розничной торговле жидкостями, используемых в электронных сигаретах. Эта норма вступает в силу с 1 января 2021 года.

"Сейчас лицензии на оптовую торговлю подакцизными товарами выдают в центральном аппарате ГНС. Новые положения дают возможность бизнесу получать такие лицензии в территориальных подразделениях ГНС, что, в свою очередь, существенно упрощает условия ведения хозяйственной деятельности", – отмечается в сообщении.

Автор: 

акциз (281) Держприкордонслужба ДПСУ (607) Кабмін (7760) ліцензія (754) Мінфін (2938)


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