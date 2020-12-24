Киевсовет продлил льготы на проезд в транспорте для иногородних еще на полгода

Киевсовет продлил возможность льготного проезда в общественном транспорте Киева для жителей других городов до 1 июля следующего года.

Соответствующее решение в ходе заседания в четверг, 24 декабря, поддержали 104 депутата, передает пресс-служба КГГА.

В частности, на льготный проезд в общественном транспорте столицы могут рассчитывать следующие категории льготников-некиевлян: пенсионеры, чернобыльцы, люди с инвалидностью, участники боевых действий, участники АТО и некоторые другие категории.

Соответствующие изменения внесены в целевую программу "Турбота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы.

"Мы продлили на полгода введение электронного билета в промышленную эксплуатацию. Мы должны были с 1 января обеспечивать льготный проезд исключительно киевлянам. То есть с начала 2021 года не киевляне-льготники уже не смогли бы пользоваться киевским общественным пассажирским транспортом бесплатно. Но это – и жители Киевской области, работающие в Киеве, и ветераны-защитники, которые приезжают в столицу и другие льготники, которые не проживают в Киеве. Поэтому мы продлили для них возможность пользоваться льготным проездом", – пояснил мэр столицы Виталий Кличко.

Он также отметил, что правительство до сих пор не урегулировало вопрос компенсации перевозчикам за перевозку льготников и взаимоотношения в этом вопросе между муниципалитетами и государством.

"Потому так льготы предоставляются на уровне государства, то и оплачивать их должно государство", – подчеркнул Кличко.