БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
453 0

Нацбанк отложил требование приспособить все отделения банков для инвалидов на полтора года

Нацбанк отложил требование приспособить все отделения банков для инвалидов на полтора года

Национальный банк Украины (НБУ) отсрочил на 18 месяцев сроки приведения банковских помещений в соответствие с требованиями для надлежащего доступа к ним маломобильных групп населения.

Соответствующее постановление правления НБУ №164 от 21 декабря вступило в силу с 24 декабря, передает пресс-служба регулятора.

Теперь банки обязаны обеспечить соответствие помещений требованиям законодательства согласно следующему графику:

  • до 1 июля 2022 года – минимум 50% помещений в Киеве, областных центрах и в городах с населением более 300 тыс. человек и минимум 30% помещений, расположенных в других населенных пунктах;
  • до 1 июля 2023 года – все помещения в Киеве и в городах с населением более 300 тыс. человек и не менее 70% помещений в других населенных пунктах Украины;
  • до 1 июля 2024 года – все помещения.

"График был изменен с учетом потребности банков в дополнительном времени для решения операционных проблем в связи с введенными карантинными мероприятиями", – отмечается в сообщении.

НБУ отмечает, что в течение 2020 года состоялся ряд встреч с банками по обеспечению информационно-технологической доступности услуг, вебсайтов и помещений банков для обслуживания маломобильных групп населения.

"По результатам проведения этих встреч Национальный банк разработает комплексные рекомендации банкам и другим финансовым учреждениям для формирования единого стандарта соблюдения прав маломобильных групп населения при предоставлении финансовых услуг", – отмечается в сообщении.

Автор: 

банки (6971) люди з інвалідністю (48) НБУ (9303) інвалідність (88)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 