Нацбанк отложил требование приспособить все отделения банков для инвалидов на полтора года

Национальный банк Украины (НБУ) отсрочил на 18 месяцев сроки приведения банковских помещений в соответствие с требованиями для надлежащего доступа к ним маломобильных групп населения.

Соответствующее постановление правления НБУ №164 от 21 декабря вступило в силу с 24 декабря, передает пресс-служба регулятора.

Теперь банки обязаны обеспечить соответствие помещений требованиям законодательства согласно следующему графику:

до 1 июля 2022 года – минимум 50% помещений в Киеве, областных центрах и в городах с населением более 300 тыс. человек и минимум 30% помещений, расположенных в других населенных пунктах;

до 1 июля 2023 года – все помещения в Киеве и в городах с населением более 300 тыс. человек и не менее 70% помещений в других населенных пунктах Украины;

до 1 июля 2024 года – все помещения.

"График был изменен с учетом потребности банков в дополнительном времени для решения операционных проблем в связи с введенными карантинными мероприятиями", – отмечается в сообщении.

НБУ отмечает, что в течение 2020 года состоялся ряд встреч с банками по обеспечению информационно-технологической доступности услуг, вебсайтов и помещений банков для обслуживания маломобильных групп населения.

"По результатам проведения этих встреч Национальный банк разработает комплексные рекомендации банкам и другим финансовым учреждениям для формирования единого стандарта соблюдения прав маломобильных групп населения при предоставлении финансовых услуг", – отмечается в сообщении.